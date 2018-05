Ricerca | il cervello delle donne è più bravo a riconoscere il linguaggio del corpo

Kristina - cervello in fuga contromano : Ricercatrice d'eccellenza da New York a Milano : Potremmo definirla "cervello in fuga contromano". Kristina Havas, classe 1976, è di New York, ma "i miei nonni erano italiani, di Verona". Il nostro Paese era nel suo destino: la donna ha...

Ricerca : l’Homo naledi aveva un cervello più piccolo ma simile al nostro : Ricercatori guidati da Ralph Holloway della Columbia University hanno scoperto che il cervello dell’Homo naledi, uno degli antenati dell’Homo sapiens, era più piccolo ma sorprendentemente simile nella struttura e nella forma a quello dei suoi parenti più evoluti. La scoperta dei resti della specie Homo naledi è avvenuta nel 2013, in Sudafrica: lo scorso anno si è stabilito che i reperti risalgono ad un periodo che va da 236.000 a ...

Schizofrenia - trovata l'origine nel cervello/ Rovereto - team di Ricerca : "Psicosi ha sede a livello profondo" : Schizofrenia, trovata l'origine nel cervello: “Il primo passo per terapie più mirate”. Importante scoperta effettuata dal Cncs e dall'Istituto Italiano di Tecnologia (Lit)(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 18:27:00 GMT)

Trovata nel cervello la 'culla' della schizofrenia : da scienziati italiani la svolta nella Ricerca : Trovata nel cervello la culla della schizofrenia, ossia l'insieme delle aree coinvolte nelle distorsioni della percezione tipiche della malattia. La scoperta, pubblicata su 'Neuroimage: Clinical', è ...

Cervello - Ricerca italiana scopre la "culla" della schizofrenia : Contraddetta la teoria finora più accreditata. La scoperta permetterà di programmare terapie farmacologiche più mirate contro la malattia

Ricerca - INFN : a Bologna un “super-cervello” di calcolo : Un link ultra veloce in fibra dedicata con capacità fino a 1,2 Terabit per secondo connette da qualche settimana i due principali centri di calcolo della Ricerca italiana: il centro LHC-Tier1 dell’INFN, ospitato dal Centro Nazionale di calcolo dell’INFN, il CNAF di Bologna, e quello di supercalcolo del CINECA, situato a circa 10 km di distanza. La latenza, cioè il tempo che impiega un bit d’informazione per viaggiare da un centro ...

Ricerca : scoperte staminali dormienti ‘ripara-cervello’ : Riparare il cervello danneggiato da un trauma o una malattia direttamente dall’interno, risvegliando ‘cellule bambine’ addormentate. Scienziati del Wellcome Trust/Cancer Research UK Gurdon Institute dell’Università di Cambridge hanno identificato un nuovo tipo di cellule staminali dormienti nel cervello che, a loro avviso, sono caratterizzate da un alto potenziale di riparazione. Queste cellule – una volta svegliate ...

Ricerca : “fotografato” l’istinto materno nel cervello : L’istinto materno è stato “fotografato” all’interno del cervello: si tratta di una serie specifica di segnali a livello delle cellule cerebrali che producono dopamina. La scoperta si deve agli scienziati della Nyu School of Medicine, ed è stata pubblicata ‘Neuron’. “Il nostro studio mostra con esattezza come viene generato l’istinto materno nel cervello dei mammiferi“, ha spiegato ...

“Cosa provocano di grave al cervello”. Cellulari - conferme choc dall’ultima Ricerca. La scoperta degli scienziati che allarma milioni di persone : Se c’è un oggetto che da solo meglio definisce l’epoca in cui viviamo è sicuramente il telefonino, presenza ormai ossessiva nelle nostre vite e che ci accompagna nel corso di ogni giornata, vuoi per questioni lavorative vuoi per semplice svago virtuale. Una vera e propria icona che non a caso molti definiscono ormai ironicamente come un vero e proprio prolungamento del corpo umano, a sottolineare quanto l’accessorio sia ...

Ricerca : scoperti i primi segni dell’Alzheimer in un’area profonda del cervello : La chiave per comprendere meglio l’Alzheimer e riuscire a contrastarlo si nasconderebbe in una particolare area del cervello: qui, la perdita di cellule che producono dopamina, può infatti causare il malfunzionamento dell’ippocampo, la parte deputata a creare i ricordi. Ricercatori dell’University of Sheffield (GB) hanno confermato l’importanza dell’area del cervello detta Vta (area tegmentale ventrale), individuata ...

Progetto Ue sul cervello umano : l’Italia prepara una rete di Ricerca : L’Italia al lavoro per costruire una grande infrastruttura progettata per unire il mondo della ricerca a quello della clinica e dell’industria, nell’ambito del Progetto europeo da oltre un miliardo di euro sul cervello umano, lo Human Brain Project (Hbp). E’ quanto e’ emerso oggi nell’incontro dedicato al Progetto europeo, organizzato dall’Universita’ di Pavia nell’ambito della Settimana del ...

Ricerca : Neuromed - una settimana dedicata al cervello e ai suoi misteri. : Perché - conclude - la scienza ci sta svelando aspetti incredibili del nostro cervello, ed è giusto che tutti prendano coscienza delle strade che si aprono davanti a noi".

Ricerca - Neuromed : una settimana dedicata al cervello e ai suoi misteri : Seminari, visite nei laboratori e incontri con gli studenti per esplorare le meraviglie del cervello che la scienza sta sempre più approfondendo. E’ questo l’obiettivo della ‘Brain Awareness Week‘, la settimana per conoscere il cervello e per avvicinare i cittadini alle ricerche scientifiche in campo neurologico, organizzata dalla Dana Foundation di New York. Alla manifestazione partecipa anche l’Irccs Neuromed, che ...