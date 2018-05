Riassunto del daytime di Amici17 del 18 05

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne riparte dalla questione rimasta in sospeso tra Gemma, Marco e Giorgio. Per Tina Gemma ha sbagliato, non avrebbe dovuto lasciar parlare Giorgio, ma Gemma non la vede così drammatica e non ritiene l’intervento di Giorgio una mancanza di rispetto verso Marco, Maria neanche. Giorgio chiarisce che il suo intervento era un semplice chiarimento e non voleva minimamente intromettersi tra di loro. A questo punto la ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 17/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Tina che si allontana un secondo dallo studio e quando ritorna ha con se “La mummia” versione stato interessante; ne approfitta per fare degli auguri molto sarcastici a Gemma. Si parte con un filmato, dopo la scelta di Ida, Gemma è molto emozionata e con un nodo alla gola parla delle sue emozioni, del fatto che si sia immedesimata in questa storia d’amore e di Marco che, notando ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 17/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con i cantanti della Squadra Blu che ricevono l’assegnazione del duetto con Massimo Ranieri e J-Ax. Dopo l’assegnazione alla Squadra Blu, è il momento di scoprire chi sarà l’ospite con cui duetterà uno degli allievi della Squadra Bianca: per loro ci sarà Fedez che ha scelto di condividere il palco con Biondo. Il cantante si mette subito a lavoro per preparare la nuova assegnazione. Irama ed ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 16/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Maria che comunica che oggi ci sarà la scelta di Nilufar. Si parte con un filmato di Giulia De Lellis e del suo bellissimo percorso a Uomini e Donne, ricordi, emozioni, consigli e ringraziamenti a chi l’ha sempre sostenuta e continua a farlo. È il momento di Nilufar e la sua scelta. Nel filmato le prime immagini in villa; Nilufar arriva per prima e racconta le sue sensazioni a ridosso di ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 16/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con un momento molto speciale per Einar; subito dopo la diretta di sabato sera il cantante della Squadra Blu riceve una visita molto speciale in casetta: Valentina, la sua fidanzata. Carmen è impegnata in saletta con il brano “per Elisa” e mentre sta studiando riceve una nuova assegnazione “Titanium” di Sia. Emma sta preparando le sue assegnazioni con cui si esibirà sabato 19 Maggio e ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 15/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con una sorpresa per le due Squadre subito dopo la diretta del Serale. Ad alcuni fan è stato concesso di entrare nelle casette e hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere gli allievi della Squadra Blu e della Squadra Bianca. I cantanti della Squadra Bianca, dopo l’incontro con i fan, si confronta in merito ad alcune cose accadute durante la sesta puntata del Serale. Einar vuole fare una ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 15/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nicolò e Virginia che parlano di questi primi giorni dopo la loro scelta. Nicolò dice di essere felice, la loro conoscenza cresce giorno dopo giorno e questa settimana farà conoscere Virginia alla sua famiglia; poco dopo Maria lancia un filmato con tutti i ringraziamenti del tronista alla redazione e ai collaboratori di Uomini e Donne. È il momento di Sara, per lei entrano Luigi e Lorenzo. Si ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 15/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con una sorpresa per le due Squadre subito dopo la diretta del Serale. Ad alcuni fan è stato concesso di entrare nelle casette e hanno avuto la possibilità di incontrare e conoscere gli allievi della Squadra Blu e della Squadra Bianca. I cantanti della Squadra Bianca, dopo l’incontro con i fan, si confronta in merito ad alcune cose accadute durante la sesta puntata del Serale. Einar vuole fare una ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 14/05 : La puntata di oggi di Amici si apre con l’arrivo degli ospiti e della Commissione Esterna negli studi Mediaset poco prima della diretta di sabato 12 Maggio; alle telecamere confidano le loro sensazioni a caldo e come vivranno questa puntata. Emma e Carmen prima dell’inizio della puntata incontrano Il Volo con cui duetteranno, entrambe le cantanti si esibiranno con loro sul brano “Somebody to love” e si preparano al ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 14/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Sara, Mariano e Nilufar. Si parte da Mariano, Maria comunica che ci sono delle segnalazioni e fa entrare Valentina ed Eleonora in studio. Viene mandato in onda un filmato, una ragazza che ha scelto di mantenere l’anonimato, racconta che il primo Maggio in un locale dell’hinterland napoletano, ha notato Mariano che si baciava con una ragazza e tra i due sembrava esserci dell’intesa. In ...

Formula 1 - il Riassunto del GP di Spagna. Risultati - classifica e highlights : Dietro al campione del mondo inglese la Ferrari di Vettel seguita dall'altra Stella d'Argento di Valtteri Bottas. Poi le Red Bull di Verstappen e Ricciardo. Ma quando Vettel decide di fermarsi ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Giorgio. Gianni crede di aver notato un po’ di gelosia da parte del fiorentino nei confronti di Gemma e Marco. La bella Paola B. si accomoda al centro dello studio e racconta i primi passi della loro conoscenza; durante la settimana hanno avuto modo di sentirsi e di lui pensa solo cose positive, l’unico appunto che muove è sulla differenza d’età che a lungo andare potrebbe avere ...

Riassunto del daytime di Amici17 del 10/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con la maestra Veronica Peparini che raggiunge Carmen a lezione; la cantante della Squadra Blu dopo aver eseguito due brani si ferma a chiacchierare con lei. Una volta rientrata nella casetta è molto emozionata e parla con Einar. A Lauren viene assegnato il passo a due “Romeo + Giulietta”; la ballerina della Squadra Blu è talmente felice che si commuove per la bellezza dei passi che dovrà ...