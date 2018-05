Retrocessioni Serie B I risultati di Novara Entella chi si salva dai playout e chi va in

ilsussidiario

: RT @BCC1920: #Cagliari salvo all'ultima giornata: soltanto 2 i precedenti positivi In Serie A per quattro volte i rossoblù si sono giocati… - SimonaSpnz : RT @BCC1920: #Cagliari salvo all'ultima giornata: soltanto 2 i precedenti positivi In Serie A per quattro volte i rossoblù si sono giocati… - BCC1920 : #Cagliari salvo all'ultima giornata: soltanto 2 i precedenti positivi In Serie A per quattro volte i rossoblù si so… - GIGGIONAPOLI : Dito medio ai napoletani, Pedullà contro Pinsoglio: “Nel suo curriculum due retrocessioni e una papera che costò la… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sei squadre diB sono coinvolte nella lotta per non retrocedere ad una giornata dal termine,e Virtuspossono cadere subito mentre le altre vogliono evitare i(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 10:20:00 GMT)