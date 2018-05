Referendum sull' accordo di governo M5s-Lega | su Rosseau sì al 94%

ilgiornale

: Giggino colpisce ancora: 'Io da sempre ho detto che il movimento ha sempre detto che noi VOLESSIMO fare un referend… - vittoriozucconi : Giggino colpisce ancora: 'Io da sempre ho detto che il movimento ha sempre detto che noi VOLESSIMO fare un referend… - fattoquotidiano : Governo, Beppe Grillo: “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul referendum consultivo sull’euro: “Siamo favorev… - marcomerlino19 : RT @ilconterosso1: Giornalisti sull'orlo di una crisi di nervi. Chi ha sparato la panzana piu' grossa? -Riotta che non conosce l'Art,1 dell… -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dopo la consultazione onlinea piattaforma Rousseau gli iscirtti pentastellati hanno dato il via libera al contratto ditrae M5s. Ad annunciarlo è stato lo stesso Luigi Di Maio: "Più del 94% degli iscritti del Movimento 5 Stelle hanno detto sì al contratto per ildel cambiamento. C'è stata una grande partecipazione durante tutta la giornata. Come certificato dal notaio, che ha garantito la regolarità del voto, hanno partecipato alla votazione su Rousseau 44.796 persone che ringraziamo una ad una. 42.274 hanno votato sì e 2.522 no". Nel weekend invece si dovranno esprimere gli elettori leghisti e solo dopo i due leader procederanno con la firma del contratto.Di Maio ha poi aggiunto: "Adesso mancano solo le firme e poi sarà ildel cambiamento, perché ora c'è nero su bianco quello che abbiamo detto in campagna elettorale. Ci sarà un reddito di cittadinanza ...