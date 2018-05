Referendum sul contratto | nella scheda della Lega spariti i punti dei grillini

Irlanda : tutto ciò che c'è da sapere sul Referendum sull'aborto - : Il 25 maggio 3,2 milioni di irlandesi voteranno sull'ottavo emendamento della Costituzione, che vieta di fatto l'interruzione della gravidanza. Una legge del 1983 che ogni anno costringe 3.500 donne a ...

Governo - Beppe Grillo : “Possiamo trovare un accordo”. E insiste sul Referendum consultivo sull’euro : “Siamo favorevoli” : “Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma accadrà”. In un’intervista a Newsweek, rilanciata dal suo blog, Beppe Grillo afferma che “possiamo trovare un accordo”. La via per raggiungere l’intesa, secondo il fondatore del M5s, è puntare “a ridurre le imposte per le piccole e medie imprese”, “a un reddito di cittadinanza“,”migliorare la vita delle persone”. Sull’Unione ...

SVP : 'Referendum sul contratto alla tedesca non era sul contenuto' : Per noi, porre veti contro una forza politica è sbagliato ' ; dall'altro, concede che ' per stipulare un contratto di governo che non sia superficiale o inattuabile, il tempo è necessario ' . La ...

Google blocca le inserzioni sul Referendum irlandese e gli anti-abortisti insorgono : (foto: Getty Images) Per i big della Silicon Valley questo è il momento delle prime prove tecniche di gestione di eventi politici cruciali nel post Cambridge Analytica. Tocca all’Irlanda, con un referendum sull’aborto che porterà i cittadini alle urne il 25 maggio. Se Facebook ha già dichiarato che non accetterà più nessun annuncio pubblicitario che provenga da altri Paesi e che cerchi di influenzare il voto, Google ha spostato ...

Governo - Di Maio : “Voto entro giugno - chiederemo decreto di emergenza ad hoc. Grillo e Referendum sull’euro? Lo capisco” : “Si deve andare a votare il prima possibile. Luglio è un problema. Noi abbiamo intenzione la settimana prossima di chiedere di emanare un decreto di emergenza ad hoc che consenta di modificare un parametro sul voto degli italiani all’estero e quindi andare a votare anche a giugno”. Sono le parole del leader del M5S, Luigi Di Maio, ospite di Dimartedì (La7). “Non siamo disposti a votare un Governo tecnico” – ribadisce – “Alle prossime ...

Referendum SULL'EURO/ Beppe Grillo - il Washington Post e le domande vietate in Italia : Beppe Grillo ha rilanciato la proPosta di un REFERENDUM SULL'EURO. E la moneta unica è finita anche sotto attacco del Washington Post.

"Voglio il Referendum sull'euro"Beppe Grillo sconfessa la linea Di Maio : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it

Di Maio : governo di tregua è tradimento - se esclusi chiameremo in causa i cittadini. Grillo rilancia il Referendum sull'euro : Escludere il M5s dal governo «significherà ancora una volta chiamare in causa i cittadini: noi l'abbiamo fatto chiedendo il voto subito, ma è chiaro che il M5S a quel punto...