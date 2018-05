Reddito di cittadinanza | Stefano Feltri | “Non è compatibile con la Flat tax Uno aiuta i

Flat Tax e Reddito di cittadinanza/ I numeri che fanno del contratto Lega-M5s una "cialtronata" : Il contratto di Governo tra Lega e M5s prevede misure con un costo complessivo superiore ai 125 miliardi di euro, a fronte di coperture di soli 500 milioni. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 08:56:00 GMT)DI MAIO-SALVINI/ Staffetta o rottura, l'ora della verità davanti a mercati e Quirinale, di S. LucianoCARO FINANCIAL TIMES/ I (veri) barbari sono quelli che hanno già affamato la Grecia, di P. Annoni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 maggio : SALVIMAIO. Il contratto non finisce mai Di Maio cede (poco) sul Reddito di cittadinanza e Tav e (molto) sul Jobs Act : Di Maio cede sul contratto. Ma il premier ancora non c’è Sui temi caldi, l’ultima bozza di accordo segna più punti a favore della Lega Ieri un contatto col Colle: “Ci siamo”. Per il governo si riparla di Conte di Luca De Carolis L’altro delinquente di Marco Travaglio Alcuni lettori mi domandano perché l’altra sera, a Dimartedì, non ho risposto ad Alessandro Sallusti che mi dava del delinquente, diffamatore, condannato in Italia e pure “in ...

Contratto M5S-Lega - Fornero - tasse e Reddito di cittadinanza : il costo sale oltre quota 100 miliardi : Si potrà uscire dal mondo del lavoro quando la somma di età anagrafica e età contributiva darà 100, con l'obiettivo di consentire il raggiungimento dell'età pensionabile con 41 anni di contributi. ...

M5S-Lega - contratto rivisto : salta stop ai lavori Tav. Novità su flat tax e Reddito di cittadinanza : Nell'ultima bozza rilasciata dal tavolo tecnico e vistata dai leader Salvini e Di Maio, cancellato ogni riferimento alla moneta unica. Rivista la previsione di un “Comitato di conciliazione”. Tra le Novità la revisione «integrale» dell’accordo Tav Italia-Francia, la stretta sui campi rom, gli sgravi fiscali agli asili nido solo per gli italiani e il reddito di cittadinanza a tempo (due anni). Sul premier trattativa a oltranza. L'affondo di ...

Cosa pensa Berlusconi del Reddito di cittadinanza e della riforma Fornero : Roma, 17 mag. , askanews, 'Il reddito di cittadinanza non è solo una proposta priva di coperture, è una proposta radicalmente sbagliata perché deresponsabilizza i cittadini. Compito dello Stato è ...

Governo - De Luca : “M5s-Lega? Niente di concreto per il Sud e Reddito di cittadinanza nel 2020. Giocano con le parole” : “Sono colpito da come i 5stelle riescano a trovare parole nuove per nascondere la realtà. Che significa contratto di Governo? È un programma come quelli che si facevano nella Prima Repubblica“. Sono le parole di Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, sulla trattativa Lega-M5s. “Per il Sud non c’è Niente di concreto. E il reddito di cittadinanza è stato spostato al 2020″. L'articolo Governo, De Luca: ...

GOVERNO - LEGA E M5S : CONTRATTO IN CHIUSURA/ Di Maio e Salvini quasi pronti - Reddito di cittadinanza per 2 anni : GOVERNO, ultime notizie live: CONTRATTO M5s-LEGA pronto e siglato, chiuso vertice tra Salvini e Di Maio per il nome premier, forse ai 5Stelle. Tra i nomi: Bonafede, Spatafora e Fraccaro(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:10:00 GMT)

M5S-Lega - perché gli «eurocrati» di Bruxelles non possono finanziare il Reddito di cittadinanza : Sulla bozza del contratto del «governo del cambiamento» si scopre che Salvini e Di Maio vorrebbero pagare parte del reddito di cittadinanza con i soldi del Fondo sociale europeo. Quindi della Ue. Peccato che la Commissione si stia irrigidendo:?niente denaro a chi non fa riforme per la comunità...

Programma - ancora un rinvio Sul premier : "Passi avanti" Reddito cittadinanza - limite : 2 anni : Nessuna indisponibilità da parte di Emilio Carelli, l'ex direttore di Skt Tg 24 e cresciuto in Mediaset dove assieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici e Cristina Parosi ha contribuito a lanciare il TG5, per andare a ricoprire Segui su affaritaliani.it

Programma - ancora un rinvio Sul premier : "Passi avanti" Reddito cittadinanza - limite di 2 anni : Nessuna indisponibilità da parte di Emilio Carelli, l'ex direttore di Skt Tg 24 e cresciuto in Mediaset dove assieme a Enrico Mentana, Lamberto Sposini, Cesara Buonamici e Cristina Parosi ha contribuito a lanciare il TG5, per andare a ricoprire Segui su affaritaliani.it

Il Reddito di cittadinanza? Ecco dove sono i buchi : «Il reddito di cittadinanza? È sicuramente impossibile dare da un giorno all’altro un sussidio di 780 euro al mese a 10 milioni di italiani come vorrebbero i 5 Stelle, ma sarebbe invece possibile presentare un piano antipovertà, potenziando, per esempio, il reddito di Inclusione del Governo Gentiloni, che già c’è e che potrebbe richiedere una spesa sui 2 miliardi di euro, fattibile dunque. In ogni caso è chiaro che i 5 Stelle qualcosa ...

COSA C'E' NEL CONTRATTO M5S-LEGA - PUNTI DEL PROGRAMMA/ Contenuti : Reddito di Cittadinanza - Fornero e debito : COSA c'è nel CONTRATTO M5S-LEGA, PUNTI del PROGRAMMA: ecco i Contenuti dell'accordo tra i due partiti per la formazione del nuovo Governo, dal comitato di conciliazione al debito pubblico(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:08:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - un libro per parlarne sul serio : Lo confesso: sul Reddito di cittadinanza ho cambiato idea. Sono sempre stato scettico sull’ipotesi di un sussidio universale per tut-ti i bisognosi, soprattutto in un Paese dove i furbi godono già di mille vantaggi, l’evasione è un fenomeno di massa, i controlli sono costosi e poco efficaci, le disuguaglianze lampanti e la burocrazia così poco efficiente da rendere irrealistica la prospettiva di pagare ogni mese una somma a milioni di italiani ...

Di Maio : "Flat tax equa e Reddito di cittadinanza. Il Governo sarà una bomba" : Se parte “questo Governo sarà una bomba”, ma quello che stiamo attraversando “è un momento per coraggiosi non per cuori deboli”. Così Luigi Di Maio in un video pubblicato su Facebook...