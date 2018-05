RED Hydrogen One in arrivo in estate negli USA

RED Hydrogen One ritarda a causa di alcuni miglioramenti hardware introdotti : Ad inizio anno vi avevamo parlato di Red Hydrogen One, un telefono con display olografico e design modulare. La stessa azienda ha da poco annunciato un ritardo nella produzione che sfrutterà per implementare alcuni miglioramenti! L'articolo Red Hydrogen One ritarda a causa di alcuni miglioramenti hardware introdotti proviene da TuttoAndroid.