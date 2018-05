Range Rover SV Coupé - Test tra i cordoli con la Suv da 585 CV

quattroruote

: Per fare l’amore dentro un Range Rover Devi avecce più culo che cuore! #NoyzNarcos #GameOver - massimocoppola2 : Per fare l’amore dentro un Range Rover Devi avecce più culo che cuore! #NoyzNarcos #GameOver - AutoCherish : Buy and Cherish this 2015 LAND ROVER Range Rover 3.0 Rif: ILD680 Riferimento ILD680 Anno 2015 IVA esposta Km 57.800… - InsaneKlevi : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 18 maggio 2018) I rigorosidi sviluppo non risparmiano neanche le serie speciali: quelle che vi proponiamo sono infatti le foto spia dellaSValle prese con idel Nürburgring. Probabilmente non si tratta dell'utilizzo principale a cui andrà incontro questo modello, nonostante il prestante motore V8, ma trattandosi di fatto di una versione inedita della Suv inglese si sono probabilmente resi necessari deispecifici.999 esermplari personalizzati. La SVè stata presentata al Salone di Ginevra come inedita versione tre porte della, rievocando così i fasti della prima serie, vera antesignana delle Suv di lusso moderne. La produzione prevista è di soli 999 esemplari, che saranno personalizzati secondo le richieste di ogni cliente dal reparto SVO scegliendo tra oltre 100 tinte esterne e numerose combinazioni bicolore per l'abitacolo quattro posti. Il ...