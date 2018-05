Rally Portogallo | Mondiale 2018 | Thierry Neuville al comando in una gara ad eliminazione

Diretta/ Rally di Portogallo 2018 streaming video e tv : Tanak costretto al ritiro (oggi 18 maggio) : Diretta Rally del Portogallo 2018: info streaming video e tv della prima giornata della sesta prova del mondiale Wrc, che torna in europa dopo l'avventura in Argentina.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 15:32:00 GMT)

Rally di Portogallo 2018/ Streaming video e diretta tv - percorso vincitore e orario (oggi 18 maggio) : diretta Rally del Portogallo 2018: info Streaming video e tv della prima giornata della sesta prova del mondiale Wrc, che torna in europa dopo l'avventura in Argentina.(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 04:40:00 GMT)

Rally Portogallo 2018 : riparte la caccia a Sebastien Ogier - Thierry Neuville ci prova! : Dopo la tappa Argentina, vinta dall’estone Ott Tanak, il Mondiale Rally 2018 torna in scena per il sesto appuntamento stagionale: il Rally del Portogallo. Sulle strade lusitane, dunque, si riproporrà il duello tra il campione del mondo in carica, e leader della classifica iridata, Sebastien Ogier, ed i suoi inseguitori. Primo di questa lista Thierry Neuville, che in Sud America ha ridotto il gap nei confronti del francese, portandosi a 10 ...

WRC 2018 " Rally Portogallo : gli orari TV su Sky : Il campione del mondo in carica " nonché leader del WRC 2018 " è reduce da tre successi nelle prime cinque gare stagionali e ha tutte le carte in regola per consolidare il primato nel Mondiale. 2° ...