Raid dei vandali a scuola | distrutti banchi e laboratori

Napoli - assalto alle ambulanze - l’ordine dei medici : “Sembra Raqqa”/ Raid continui contro i soccorsi : Napoli, assalto alle ambulanze, l’ordine dei medici: “Sembra Raqqa”. Raid continui contro i soccorsi nella città partenopea, le violenze verso il personale sono quotidiane(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 10:10:00 GMT)

Roma - in manette i presunti autori del Raid dei Casamonica nel bar : Sono scattate la manette per i quattro presunti autori del raid punitivo in un bar a Roma, a sole 24 ore dalla diffusione del video che li ritrae mentre picchiano una donna disabile e poi a distanza ...

Raid dei Casamonica in un bar : arrestati i quattro aggressori : Due persone sono state arrestate questa mattina per il Raid compiuto la mattina di Pasqua da alcuni esponenti del clan dei Casamonica in un bar del quartiere della Romanina, alla periferia di Roma. Poco dopo gli altri due responsabili si sono consegnati spontaneamente ai carabinieri di Tor Vergata.Tutti e quattro sono accusati di lesioni e minacce con aggravante mafiosa dalla procura di Roma, che ieri ha aperto un fascicolo sul caso. "I fatti ...

Raid dei Casamonica - il pugno duro di Minniti : 'Qui comandiamo noi e se non fai quello che diciamo, ti ammazziamo'. L'ultima violenza firmata Casamonica è stata messa nero su bianco in un fascicolo aperto dalla Dda di Roma, che indaga sul Raid ...

Il brutale Raid dei Casamonica nel bar alla periferia di Roma : blitz all'alba - 4 persone in manette : Pestati una donna e il gestore del locale che è stato poi distrutto dai membri del clan, dopo la denuncia sono arrivate anche le minacce di morte, indaga la Dda

Roma - Raid dei Casamonica in un bar : disabile frustata per essersi ribellata | Il barista : “Ho paura - temo vendette” : Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Roma, raid dei Casamonica in un bar: disabile frustata per essersi ribellata | Il barista: “Ho paura, temo vendette” Continua a leggere