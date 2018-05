Raggi | il marito e l' altro | il processo diventa gossip

Sì - Virginia Raggi è tornata assieme al marito : Roma ha di nuovo un first gentleman. Virginia Raggi e Andrea Severini sono tornati insieme. «E non dall’altro giorno», conferma a Il Messaggero lui, 46 anni, capo tecnico del suono a Rds. Le voci erano iniziate a girare nei giorni scorsi, in seguito a una foto postata dal profilo Twitter della sindaca di Roma, che ritraeva i due seduti sul prato del Circo Massimo mentre partecipavano alle celebrazioni per il 21 aprile, Natale di Roma. «C’è ...

