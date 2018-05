Radio e stampa per UniSalute Protezione Famiglia

Radio Italia Live 2018 - conferenza stampa in diretta : Il concertone di Radio Italia Live è ormai un appuntamento fisso per Milano e più in generale per il pubblico televisivo. Sabato 16 giugno Piazza Duomo sarà invasa per l'ennesimo anno consecutivo dalla musica dell'emittente Radiofonica (l'evento sarà trasmesso su Real Time). Quest'oggi verrà presentata alla stampa la nuova edizione. Ne parleranno Giuseppe Sala, sindaco di Milano; Filippo del Corno, assessore alla cultura del Comune di Milano; ...