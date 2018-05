: Putin:nostre navi fisse in Mediterraneo - TelevideoRai101 : Putin:nostre navi fisse in Mediterraneo - thewaterflea : RT @GiancarloDeRisi: @mrcllznn Certo si potrebbe parlare di ingerenza. Hai ragione e non lo nego. Ma allora Macron?L'Europa superpreoccupat… - GiancarloDeRisi : @mrcllznn Certo si potrebbe parlare di ingerenza. Hai ragione e non lo nego. Ma allora Macron?L'Europa superpreoccu… -

Il presidente russoha detto che ledella Marina militare russa, equipaggiate con missili da crociera,saranno in servizio "in modo permanente nel",a causa del "permanere della minaccia di attacchi in Siria"ha osservato che "l'elevato livello di prontezza di combattimento ed efficienza delle forze navali è il fattore più importante per la sicurezza economica del Paese, per il mantenimento della parità strategica e, in generale, uno strumento importante per garantire gli interessi nazionali" della Russia.(Di venerdì 18 maggio 2018)