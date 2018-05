Blastingnews

: RT @LucianoBonazzi: #Putin #SalviniDiMaio #LegaM5S Putin tiferebbe per Salvini e Di Maio - LucianoBonazzi : RT @LucianoBonazzi: #Putin #SalviniDiMaio #LegaM5S Putin tiferebbe per Salvini e Di Maio - LucianoBonazzi : Putin tiferebbe per Salvini e Di Maio - LucianoBonazzi : #Putin #SalviniDiMaio #LegaM5S Putin tiferebbe per Salvini e Di Maio -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Anche il quotidiano italiano Libero ha citato rumors positivi al costituendo governo, da parte dell'entourage di Vladimir. Una notizia simile è stata riportata anche dall’Ansa, che ha riferito della soddisfazione del presidente della Federazione Russa, dopo essere stato informato dell’intenzione di ritirare le sanzioni economiche contenute nel Contratto di Governo firmato da Movimento 5 Stelle e Lega. Certamente pere Disara' dura superare i veti della comunita' internazionale asservita agli Usa. Come risaputo, le sanzioni vennero imposte dopo che in Ucraina gli ultranazionalisti rovesciarono il governo eletto democraticamente, sostituendolo con una giunta ineletta. Per quanto riguarda quegli eventi, emersero complicita' della CIA e di alcuni funzionari UE e NATO. Queste implicazioni trapelarono da una conversazione telefonica tra il Ministro degli esteri ...