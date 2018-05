' Pubblicità ingannevole scritta 36 scudetti' Chiesti punti di penalizzazione per la

Presidente Associazione Noi Consumatori diffida la Juve : '36 scudetti è Pubblicità ingannevole' : ... in una diffida inviata alla Figc e alla Procura federale oltre che, per conoscenza, a Consob, Antitrust, Ministero dello sport, Coni, Uefa e Fifa. L'avvocato Pisani scrive nella sua diffida che, '...

Vodafone - multa Antitrust di 4 - 6 milioni per Pubblicità sulla fibra ottica : “Una condotta omissiva e ingannevole” : Prima i 4,8 milioni di euro a Tim. Poi i 4,25 a Wind Tre e i 4,4 milioni a Fastweb. Ora è il turno di Vodafone. L’Antitrust ha multato la società di telecomunicazioni per 4,6 milioni di euro per pubblicità ingannevole sulla fibra ottica, la stessa sanzione emessa nei confronti delle concorrenti nelle scorse settimane. E con le stesse parole viene commentata la condotta, definita “omissiva e ingannevole”. “Vodafone ha ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per Pubblicità ingannevole : Roma, 27 apr. (AdnKronos) – Dall’Antitrust arriva una multa da 4,6 milioni di euro a Vodafone Italia per una pratica commerciale scorretta. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l’offerta commerciale di connettività in fibra ottica (cartellonistica, sito web, below the line e spot televisivi), Vodafone, si legge nella nota dell’Autorità, a fronte del ricorso a claim volti ad enfatizzare il raggiungimento delle massime ...

Vodafone : da Antitrust multa da 4 - 6 mln per Pubblicità ingannevole (2) : (AdnKronos) – In conseguenza di tale condotta omissiva e ingannevole, il consumatore, a fronte dell’uso del termine onnicomprensivo ‘fibra’, rileva l’Authority, “non è stato messo nelle condizioni di individuare gli elementi che caratterizzano, in concreto, l’offerta. L’assenza di un’informazione chiara sulle caratteristiche e la qualità del servizio pubblicizzato impedisce, dunque, al ...

Fastweb : maxi multa per Pubblicità ingannevole : Fastweb è stata multata dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta: l'operatore avrebbe fatto pubblicità ingannevole. La sanzione comminata, che ammonta a 4.400.000 euro, va infatti a colpire la campagna pubblicitaria relativa alle offerte della connettività mediante fibra ottica. Anche Tim e Wind, colossi della telefonia mobile e di internet, hanno dovuto pagare multe simili. Entrambe non hanno proposto contratti chiari e ...

Antirtust multa da 4 - 4 milioni a Fastweb per Pubblicità ingannevole : L'Antitrust ha sanzionato per una pratica commerciale scorretta Fastweb, per un ammontare complessivo di 4.400.000 euro. Nelle campagne pubblicitarie inerenti l'offerta commerciale di connettività in ...

