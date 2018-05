Pronto soccorso | i medici sono troppo pochi Scoperte 12 mila ore | caccia a liberi

Parchi e boschi infestati da zecche - tutti in Pronto soccorso dopo l'escursione : PORDENONE - Cinque accessi al pronto soccorso per altrettanti casi di morsi da zecca. Si tratta di quattro adulti e di un bambino che, di rientro da una gita in montagna o da un'escursione nel bosco, ...

Naomi - morta perché il Pronto soccorso non le crede. L'operatrice si difende : «Io linciata - ma è colpa del sistema» : Penso che se la gente conoscesse la mia faccia e il mio nome, oggi non sarei in questo mondo. Sono a casa, ma ho colleghi che hanno avuto minacce, ovviamente. Anche le squadre che interverranno sul ...

MARIA GRAZIA BUCCELLA / "Ho accompagnato Vittorio Cecchi Gori al Pronto soccorso" (Sabato Italiano) : MARIA GRAZIA BUCCELLA, ospite a Sabato Italiano, incontrerà Vittorio Cecchi Gori, con il quale è stata fidanzata per diversi anni. Il suo successo e i grandi film.(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 18:28:00 GMT)

Fuga dall'ospedale - l'allarme : 'Il personale scappa in Abruzzo. Pronto soccorso e Cardiologia in difficoltà' : Inoltre, solo a titolo di cronaca, in Italia i due terzi degli ospedali hanno l'Utic senza Emodinamica. Allora ci domandiamo il perché una città come San Benedetto del Tronto, rinomata zona turistica ...

Naomi Musenga - 22enne francese - chiama il Pronto soccorso ma l'operatrice la prende in giro : viene stroncata da un infarto : "Aiutatemi, signora, aiutatemi, sto malissimo. Sto per morire". È il 29 dicembre 2017 e la richiesta di aiuto arriva dalla voce di una giovane donna francese. Dall'altra parte del telefono, un'operatrice del servizio di ambulanza di Strasburgo che risponde: "Morirai definitivamente un giorno come tutti gli altri". Servizio negato e la giovane Naomi Musenga si vede costretta a chiamare un altro ospedale. I medici interverranno troppo ...

Chiama il Pronto soccorso ma l'operatore non le crede : Naomi morta a 22 anni : «Sì, sì, prima o poi, un giorno, lei morirà, come tutti». La Francia sotto choc e prendeno coropo furiose le polemiche dopo la morte di Naomi Musenga, una ragazza di...

A processo per aver dato in escandescenza al Pronto soccorso : CRONACA - La compagna era stata ricoverata, priva di sensi, probabilmente a seguito di una sbornia, al pronto soccorso dell'ospedale di Novi. Ma lui non ne voleva sapere di tornare a casa da solo. ...

Sanità : sindaco Palermo - spesso Pronto soccorso diventa imbuto : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) - "Il Pronto soccorso è un canale di collegamento fra il territorio e le strutture ospedaliere per la gestione delle emergenze. Purtroppo questo canale diventa spesso un imbuto, con un sovraccarico di presenze, frutto a volte di carenza di strutture sul territorio o a vol

Sanità : sindaco Palermo - spesso Pronto soccorso diventa imbuto : Palermo, 8 mag. (AdnKronos) – “Il Pronto soccorso è un canale di collegamento fra il territorio e le strutture ospedaliere per la gestione delle emergenze. Purtroppo questo canale diventa spesso un imbuto, con un sovraccarico di presenze, frutto a volte di carenza di strutture sul territorio o a volte di disinformazione e abuso da parte dell’utenza. Il tutto genera spesso tensioni di cui a fare le spese sono tanto i pazienti, ...

Salute - disturbi mentali : troppi accessi in Pronto soccorso : Il ministero della Salute ha rilevato che circa 600 mila persone solo nel 2016 si sono recate in pronto soccorso per disturbi legati alla psiche

DISTURBI MENTALI E PSICHICI - Pronto soccorso IN EMERGENZA/ Ministero della Salute : "Le patologie più diffuse" : DISTURBI MENTALI e PSICHICI, PRONTO SOCCORSO in EMERGENZA: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 18:25:00 GMT)

Disturbi mentali e psichici - Pronto soccorso in emergenza/ Ministero della Salute : "Aumento pazienti under 25" : Disturbi mentali e psichici, Pronto Soccorso in emergenza: quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal Ministero della Salute(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Disturbi mentali - in 600mila al Pronto soccorso : il report del Ministero : Disturbi psichici e mentali sempre più frequenti come emergenze nei Pronto soccorso italiani. Secondo l’ultimo rapporto del Ministero della Salute, sarebbero circa 600mila gli accessi registrati nel 2016, di cui solo il 13 per cento seguiti da una effettiva ospedalizzazione. Pronto soccorso intasati da pazienti con manifestazioni che invece dovrebbero essere trattati, come previsto dall’iter sanitario, dall'assistenza dei centri e dipartimenti ...

Disturbi mentali e psichici - Pronto soccorso in emergenza/ Quasi 600mila accessi - ma ricovero nel 13% dei casi : Disturbi mentali e psichici, Pronto soccorso in emergenza: Quasi 600mila accessi, ma ricovero nel 13% dei casi. Le ultime notizie sul Rapporto 2016 pubblicato dal ministero della Salute(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 18:43:00 GMT)