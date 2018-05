Pronostico Bayern Monaco-Eintracht Francoforte | Finale DFB Pokal 19-5-2018 e Analisi

lanotiziasportiva

(Di venerdì 18 maggio 2018) DFBdi, Sabato 19 Maggio. Kovac sfida il suo futuro e la leggenda Heynckes., sabato 19 maggio. I campioni della Bundesliga affrontano indi Coppa di Germania la sorpresa, alla secondaconsecutiva. Dodici mesi fa la squadra di Niko Kovac, già nominato nuovo allenatore delper la prossima stagione, è stato sconfitto dal Borussia Dortmund. In campionato si sono classificati all’ottavo posto mancando l’Europa League che potrebbe acquisire in caso di successo ma sarà difficile fermare il, dominatore assoluto in campionato. La formazione allenata da Jupp Heynckes, alla quintadi DFBnelle ultime sette stagioni, ha terminato il torneo con 21 punti di vantaggio dallo Schalke 04 secondo ed è reduce ...