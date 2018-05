Pronostici Super Lig 18-19 Maggio 2018 e Schedina Pronta

Pronostici Super Lig 11-12-13-14 Maggio 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 11 Maggio 2018, si apriranno le danze della penultima giornata di Super Lig turca e attenzione, perchè per la prima posizione, ci sono ben 4 squadre nel lasso di 4 punti, squadre che, hanno distaccato tutte le altre. Visto che in Turchia si qualificano in Europa le prime 4 squadre del campionato, il discorso Europa è finito, ma non possiamo dire lo stesso per la zona retrocessione dove la terzultima in classifica ha ancora qualche ...

Pronostici Super Lig 4-5-6-7 Maggio 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 4 Maggio 2018 si apriranno le danze della 32esima giornata di Super Lig, campionato turco arrivato alle battute finali. In testa alla classifica ci sono ben 4 squadre nel lasso di 4 punti, di conseguenza, la lotta al titolo è apertissima. Per quanto riguarda l’Europa di conseguenza, il divario è già evidente visto il gap dalle altre squadre, ma in zona retrocessione, solo il Karabukspor è già del tutto retrocesso. Andiamo ad ...

Pronostici EUROPA LEAGUE / Quote e scommesse - andata semifinali : la super sfida dell'Emirates : PRONOSTICI EUROPA LEAGUE: Quote e scommesse per le partite d’andata delle semifinali. L’analisi e le favorite per Arsenal-Atletico Madrid e Marsiglia-Salisburgo (26 aprile).(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 12:49:00 GMT)

Pronostici Super Lig 27-28-29-30 Aprile 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 27 Aprile 2018, si apriranno le danze della 31esima giornata di Super Lig, arrivata anch’essa alle battute finali. In testa alla classifica c’è una vera e propria lotta per la prima posizione con ben 4 squadre nel lasso di 3 punti. Discorso chiuso per la zona Europa League, ma non possiamo dire lo stesso per la retrocessione con ben 6 squadre in 5 punti. In quest’articolo, analizzeremo solo i migliori Pronostici ...

Pronostici Super Lig 20-21-23 Aprile 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 20 Aprile 2018, la Super Lig turca scenderà in campo per 30esima giornata. Siamo alle battute finale visto che mancano 5 partite al termine ed in testa alla classifica, c’è una grande lotta per tutte le posizioni. Infatti, il Galatasaray primo, detiene solo un punto in più rispetto al Besiktas, che condivide la medesima posizione assieme al Basaksehir. Il Fenerbahce quarto, dista invece 3 punti dal primo posto. In basso alla ...

Pronostici Super Lig 13-14-16 Aprile 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 13 Aprile 2018, la Super Liga turca, aprirà le danze della 29esima giornata col Besiktas terzo in classifica a soli 3 punti dal primo posto, il quale se la vedrà in casa dell’Akhisar Belediye. Come detto in precedenza la lotta per il primato della classifica è apertissima, visto che ci sono 3 squadre nel lasso di 3 punti. Non trascuriamo nemmeno il Fenerbahce quarto. In zona retrocessione, lotta apertissima tranne per il ...

Pronostici Super Lig 6-7-8-9 Aprile 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 6 Aprile 2018, la Super Lig turca aprirà le danze della 28esima giornata con il Basaksehir che secondo in classifica ad un punto dal Galatasaray, se la vedrà in casa contro il Yeni Malatyaspor. I padroni di casa devono stare molto attenti però, anche a Besiktas e Fenerbahce, in piena lotta per la seconda posizione. Attenzione anche al Karabukspor, sempre più ultimo in classifica. Analizziamo in Pronostici Super lig di ...

Pronostici Super Lig 31 Marzo e 1-2 Aprile 2018 e Schedina Pronta : Oggi alle ore 12:30, si apriranno le danze della Super Lig turca, arrivata alla 27esima giornata. Molto interessante è la lotta per la prima posizione con Galatasaray e Basaksehir, distanti di un solo punto. Entrambe però, devono stare attente anche al Besiktas, distante rispettivamente di 3 e 4 punti. Attenzione anche al Fenerbahce, che potrebbe dire la sua. In zona retrocessione, lotta apertissima alla salvezza con ben 5 squadre nel ...

Pronostici Super Lig 16-17-18 Marzo 2018 e Schedina Pronta : Venerdi 16 Marzo 2018, si apriranno le danze della 26esima giornata di Super Lig, con l’anticipo fra Karabuskpor e Osmanlispor, con i padroni di casa oramai prossimi alla retrocessione. In testa alla classifica troviamo sempre il Galatasaray che detiene solo 3 punti in più rispetto al Besiktas, il quale non vuole assolutamente mollare la presa. Besiktas che inoltre, deve stare molto attento visto che ci sono ben 2 squadre nel lasso ...