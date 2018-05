Promozioni Serie B I risultati di Frosinone | Parma e Palermo | chi è promosso in Serie A?

Ufficiali le Squadre B in Serie C. Come funzioneranno Promozioni e ripescaggi? Il regolamento : Ora è ufficiale. Attraverso un comunicato, la Figc ha annunciato che le società di Serie A potranno schierare le Squadre B nei Campionati di Serie C sin dalla stagione 2018-2019 (solo alcune, dipenderà dai ripescaggi), per poi entrare a pieno regime dal 2019-2020. Un provvedimento, si legge nella nota, che avrà Come obiettivo quello di valorizzare i giovani, possibilmente italiani. Si ritiene, infatti, che un Campionato professionistico, pur di ...

Albissola - tre Promozioni in 3 anni : ora è in Serie C. Una favola in Liguria : "Al termine della gara per un paio di minuti non ho più respirato, sono entrato in un mondo parallelo - ha detto l'allenatore Fossati -. Poi sono stato svegliato dall'abbraccio tumultuoso dei ragazzi ...