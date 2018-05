Problemi ultimo aggiornamento WhatsApp con le notifiche | nome mittente non visibile su

optimaitalia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Fastidiosissimiin corso con l'che non permette di sfruttare del tutto le: queste non presentano ildelma solo il suo numero, rendendo quasi impossibille (in un primo momento per gli utenti) l'identificazione di chi ha appena scritto e inviato un messaggio. Ecco quali profili, al momento di questa pubblicazione, sono colpiti dall'anomalia.Nella giornata di ieri, per gli utenti iPhone, è stato resto disponibile un nuovo: si tratta della versione dell'applicazione di messaggistica 2.18.52 per iOS appunto che, tuttavia, ha subito fatto registraresu un aspetto specifico, ossia leche si visualizzano anche con schermo bloccato e che molte volte ci consentono di non attivareil telefono perché già ci lasciano individuare ildella nota e magari pure tutto il suo ...