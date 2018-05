Primo scontro tra M5S e Lega | Buffagni contro Borghi | Non si gioca sulla pelle di

huffingtonpost

(Di venerdì 18 maggio 2018) "redi Monte dei Paschi di Siena con i soldi dei cittadini non è quello che deve fare chi si appresta a guidare un paese. Le responsabilità dei disastri del passato a marchio Pd sono chiare a tutti; i responsabili dovranno sicuramente pagare. Ora però bisogna lavorare per risolvere i problemi limitando al minimo le perdite della collettività che sono e saranno ingenti". Lo scrive, in un post su facebook, il deputato M5S Stefano.Ieri il deputato dellae suo responsabile economico Claudioaveva spiegato che il cambio della governance di Mps è "quasi naturale". E oggi, invece, è uno dei deputati più vicini a Luigi Di Maio ad esprimere la sua, differente, opinione."Non tollero neppure di poter permettere a certi boriosi di darci degli incompetenti", spiega riferendosi questa volta agli attacchi del Pd e ...