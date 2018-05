Prima alleanza regionale Lega-M5S? Carroccio boom | flop Pd-FI M5S

affaritaliani

(Di venerdì 18 maggio 2018) Elezioni Valle d'Aosta. Domenica 20 maggio si tengono le elezioni in Valle d'Aosta e, anche se è la Regione più piccola d'Italia, potrebbero arrivare segnali molto importanti in vista della nascita del governo giallo-verde. Siccome la legge elettorale non prevede il premio di maggioranza... Segui su affaritaliani.it