Prezzo carburanti | davvero la benzina scenderà di 20 centesimi?

(Di venerdì 18 maggio 2018) Puntuali come Babbo Natale nella notte fra 24 e 25 dicembre, arrivano fra la primavera e l’estate i rincari deldella. Mentre il greggio torna sopra i 71 dollari al barile sul mercato statunitense in virtù di un’improvvisa discesa delle scorte, anche ai distributori c’è da sborsare di più: ieri ilmassimo registrato da molto tempo, addirittura dal luglio del 2015. Un mese fa ilmedio era di 1,575 euro al litro, ieri 1,615 con punte a 1,629. Un po’ meglio ai distributori no-logo, la cui media si piazza intorno a 1,592. Tutto questo col self service, al servito si schizza fino a 1,739 al litro. Dinamiche simili per il gasolio. Nel pieno di questi movimenti, però, arriva la notizia – inclusa anche nel “contratto” di governo fra Movimento 5 Stelle e Lega – della volontà di tagliare le accise sulla. Tasse introdotte nel corso dei decenni per ...