Preziosi show | ecco il primo nome per l' attacco e un indizio sulla nuova maglia

(Di venerdì 18 maggio 2018) Il Genoa accelera per i rinforzi in. Le parole di ieri del presidentehanno galvanizzato tutto l'ambiente rossoblu, che adesso attende i nomi dei primi acquisti. Il patron del Grifone ha parlato di due esterni più forti degli ex Iago Falque e Diego Perotti. E in cima alla lista dei desideri c'è Nemanja Radonjic, ala offensiva serba del 1996, attualmente di proprietà della Stella Rossa e con dei trascorsi in Serie A con ladella Roma. Trattativa in stato avanzatoe i suoi collaboratori si sono innamorati di Radonjic e stanno facendo di tutto per regalarlo a mister Ballardini. Le ultime indiscrezioni di mercato raccontano una trattativa avviatissima, come conferma anche l'esperto Alfredo Pedullà, il quale ha svelato la proposta ufficiale del Genoa al club di Belgrado. Insomma i rossoblu fanno sul serio e vogliono chiudere a stretto giro tutte le trattative ...