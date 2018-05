eurogamer

: Prey: nuovi schievement suggeriscono un nuovo DLC in arrivo #Prey - Eurogamer_it : Prey: nuovi schievement suggeriscono un nuovo DLC in arrivo #Prey -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Sembra proprio che Arkane Studios non abbia ancora giocato tutte le carte a disposizione con, riporta Destrucotid.Come possiamo infatti vedere, pochi mesi fa lo sviluppatore ha pubblicato alcune immagini teaser e ha accennato ad un annuncio in programma per il 10 giugno, data coincidente con la conferenza stampa di Bethesda per l'E3. Inoltre proprio quest'oggi Arkane ha introdotto una serie diDLC per la versione PC di.Rimane da chiedersi dunque cosa sia necessario per portarsi a casa questiachievement, e sembra proprio che la risposta ci verrà data il 10 giugno, con il possibile annuncio di un DLC per il gioco. Se si tratterà di un contenuto standalone o meno, questo ce lo dirà solo il tempo, per il momento possiamo solo speculare.Read more…