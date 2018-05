Presidente Associazione Noi Consumatori diffida la Juve | ' 36 scudetti è pubblicità

Corruzione in Valle d’Aosta - ex Presidente Rollandin accusato anche di associazione per delinquere : A una settimana dalle elezioni regionali la procura di Aosta ha chiuso l’inchiesta su un giro di Corruzione in Valle d’Aosta che vede indagato anche l’ex presidente Augusto Rollandin. Nell’inchiesta, che riguarda principalmente le forniture di beni, alimentari e no, ad alcune partecipate regionali, sono indagate in tutto sette persone, accusate a vario titolo di concorso in Corruzione e in turbativa d’asta e di peculato. A Rollandin ...

Il protagonista dello scandalo Iran-Contra nuovo Presidente dell’associazione Usa per le armi : Il protagonista dello scandalo Iran-Contra degli anni Ottanta e militare in pensione, Oliver North, 74 anni, è stato nominato nuovo presidente della National Rifle Association, la potente lobby delle armi negli Usa sostenuta dal presidente Donald Trump. Il consiglio dei direttori dell’NRA lo ha scelto come nuovo presidente, dopo che il presidente ...

Associazione Stampa Estera - dopo 20 anni di nuovo una donna Presidente : eletta la giornalista turca Esma Cakir : Per la prima volta dopo quasi 20 anni, è stata eletta una donna alla guida dell’Associazione Stampa Estera: è la 38enne giornalista turca, Esma Cakir. Corrispondente in Italia delle agenzie di Stampa turche Dha e ntv, da nove anni è socia dell’Associazione e ha già fatto parte del consiglio direttivo per due volte. “Da donna, da presidente, mi auguro di poter continuare ancora di più il percorso che ha portato l’Associazione della ...

Perché tanta violenza nelle scuole? Ne parla il Prof. Giuseppe Lavenia - Presidente dell’Associazione Di Te : Prendere in mano il telefonino e iniziare un video in diretta sui social, è diventato normale. E lo si fa, ormai troppo spesso, anche per documentare un’ingiustizia, come nel caso dell’insegnante che, durante una lezione con dei ragazzi di prima superiore, è stata legata alla sedia e presa a calci dagli stessi alunni. Perché tanta aggressività nei banchi di scuola? Perché chi non ha partecipato attivamente alla violenza invece di intervenire ...

Arrestato un affiliato all'Isis : è Presidente di un'associazione culturale : Un uomo affiliato all' Isis è stato Arrestato dalla Digos delle questure di Bari e Foggia, in collaborazione con la direzione centrale della polizia di prevenzione, nell'ambito di una indagine ...

Operazione "bad teacher" - arrestato egiziano a Foggia "affiliato all'Isis". Era Presidente di un'associazione culturale : L'Operazione antiterrorismo "Bad teacher" congiunta della Digos e della Guardia di finanza, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia ha portato a Foggia all'arresto di un uomo di origine egiziana e con cittadinanza italiana, 58 anni, sposato con una donna italiana, accusato di fare parte dell'Isis. Durante l'Operazione è stata anche perquisita la sede di un'associazione culturale a Foggia, "Al Dawa", di cui l'uomo era il ...

Kosovo-Serbia : Presidente Thaci annuncia commissione per stesura statuto su Associazione comuni a maggioranza serba : ... dopo l'incontro nella serata di ieri con l'omolgo serbo Aleksandar Vucic sotto la mediazione dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica ...

Oria. Atti sessuali su una tredicenne arrestato Presidente associazione : Oria è sotto choc per la scoperta di un insospettabile orco di 48 anni accusato di molestie, ripetute, nei confronti

BRINDISI - ABUSI SU RAGAZZA DI 13 ANNI/ Oria - arrestato Presidente Associazione sportiva 48enne : BRINDISI, ABUSI su RAGAZZA di 13 ANNI ad Oria: in manette è finito il presidente di un'associazione sportiva frequentata dalla vittima. L'uomo, 48 ANNI, poteva reiterare il reato.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 19:45:00 GMT)