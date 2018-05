Presentata la prima edizione dello Spring Cup WeekendOtto tornei | musica | spettacoli

Presentata a perugia la prima edizione del progetto "oncology games" : ... Italia, , partner associato; "Associacio Centre For Education" , Spagna, , provider di formazione per lo sport; "Teachsport 2010 Cic" , Gran Bretagna, , provider di formazione per lo sport; "...

[Curiosità] X1/23 : Prima auto elettrica FIAT Presentata nel 1976 : La FIAT X1/23 è stata la Prima auto elettrica dell’azienda Italiana e fu presentata nientemeno che nel 1976. 80km di autonomia, piccola e maneggevole FIAT X1/23: L’auto elettrica nata e poi abbandonata. Perché? Non volevo crederci ma sfogliando le solite pagine su internet alla ricerca di qualche articolo interessante per voi, ho letto che l’auto […]

Gioca Volley S3 in Sicurezza - Presentata la prima tappa : in arrivo a Prato anche la Coppa del Mondo : La Coppa del Mondo sarà dunque grande protagonista della tappa di Prato di Gioca Volley S3 in Sicurezza in programma sabato 12 maggio a Prato in Piazza delle Carceri a partire dalle ore 9:00. ...

Calabria : Presentata la XIX edizione della rassegna "Primavera dei Teatri" : ... trasformando Castrovillari in una città laboratorio con 21 spettacoli in cartellone, di cui 16 prime e due anteprine nazionali. " Novità assoluta di questa edizione " hanno detto gli organizzatori "...

Presentata la XIX edizione della rassegna "Primavera dei Teatri" : ... trasformando Castrovillari in una città laboratorio con 21 spettacoli in cartellone, di cui 16 prime e due anteprine nazionali. "Novità assoluta di questa edizione " hanno detto gli organizzatori " ...

Presentata la XIX edizione della rassegna "Primavera dei Teatri" : ... trasformando Castrovillari in una città laboratorio con 21 spettacoli in cartellone, di cui 16 prime e due anteprine nazionali. ' Novità assoluta di questa edizione - hanno detto gli organizzatori - ...

Louis Vuitton : Presentata la prima collezione di fragranze maschili : A volte basta chiudere gli occhi per essere trasportato dall'altra parte del mondo. Interiore, metaforico, immateriale: il viaggio non è una destinazione. E' uno spirito, un'essenza. Un movimento ...

Mahindra KUV100 - Presentata a Milano la prima CitySUV : Lungo 370 cm. con un frontale accattivante e grintoso (vagamente ispirato ai SUV d’oltremanica). Posizione di guida rialzata. Abitacolo spazioso, un po’ plasticoso, ma ampio e ben vivibile. Il motore moderno 3 cilindri a benzina mFalcon G80, 1.2 litri a iniezione multipoint MPFi con doppia fasatura variabile VVT, Euro 6, per una potenza di ben 82CV a 5500 giri/minuto e una coppia massima di 115 Nm a 3500-3600 giri/minuto. Trazione ...

“Prima di farlo…”. Quando Ilary entra in studio è il caos. “Il tuo fisico…”. La Blasi si è Presentata così a “Le Iene” e ha scatenato il finimondo. Tutti si sono soffermati su quel particolare che sta ancora facendo discutere. Anche voi? : Mercoledì 11 aprile è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. La puntata precedente era stata quella di domenica che aveva visto l’assenza di Nadia Toffa che aveva fatto sapere al pubblico di essere troppo provata dalle cure. La giornalista – che poi è stata tempestata di messaggi da fan troppo curiosi che volevano sapere di più sulla malattia e sul percorso da fare – ha detto però che non mAncherà alla puntata di domenica prossima. Noi ...