Posizioni Aperte Roche Farmaceutica | assunzioni a giugno 2018

(Di venerdì 18 maggio 2018) Proamo con importanti novita' inerenti l'ambito lavorativo VIDEO. Si informa che l'Aziendaricerca nuove figure professionali da posizionare presso le proprie sedi. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.assume full time profili esperti con la carica di Customer Manager National Sales Private Labs da collocare nella Divisione della Diagnostica nelle regioni della Liguria, del Piemonte, della Sardegna e della Sicilia, ad Agrigento. Per tale offerta di lavoro si richiedono i seguenti titoli di studio e requisiti VIDEO: Laurea in discipline scientifiche come Biologia, Biotecnologia, CTF, ecc; esperienza di almeno 2/3 anni maturata in laboratori ospedalieri e privati; diviene un plus detenere una certa competenza nella vendita all'interno del ramo biomedicale come ad esempio laboratori di ...

Offerte di lavoro in Decathlon : Posizioni Aperte in tutta Italia : Continuiamo con le possibilità di assunzione per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Dopo la maxi offerta di lavoro indetta da Ikea è arrivato il turno di Decathlon di spalancare le porte delle proprie sedi al nuovo personale. Nato in Francia nel 1976, Decathlon è probabilmente la catena di negozi di articoli sportivi più grande al mondo. In Italia sono presenti all'incirca 107 punti vendita sparsi in 17 delle maggiori regioni,dove l'attività ... : Continuiamo con le possibilità di assunzione per chi è alla ricerca di un nuovo. Dopo la maxi offerta diindetta da Ikea è arrivato il turno didi spalancare le porte delle proprie sedi al nuovo personale. Nato in Francia nel 1976,è probabilmente la catena di negozi di articoli sportivi più grande al mondo. Insono presenti all'incirca 107 punti vendita sparsi in 17 delle maggiori regioni,dove l'attività ...

Posizioni Aperte Gruppo UBI Banca : assunzioni a maggio-giugno 2018 : Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro. Si comunica che il Gruppo UBI Banca ricerca personale specializzato da inserire nelle proprie filiali: entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Posizioni aperte a maggio-giugno 2018 Il Gruppo seleziona uno stagista in possesso della laurea in architettura ottenuta con un punteggio superiore a 100/110. Inoltre, si richiedono ottime doti relazionali al fine di interagire ... : Eccoci con nuovi aggiornamenti relativi al mondo del lavoro. Si comunica che ilUBIricerca personale specializzato da inserire nelle proprie filiali: entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.Ilseleziona uno stagista in possesso della laurea in architettura ottenuta con un punteggio superiore a 100/110. Inoltre, si richiedono ottime doti relazionali al fine di interagire ...

Posizioni Aperte Nutrac-Etico - Esserre Pharma : inoltro CV a maggio 2018 : Proseguiamo con altre notizie riguardanti il mondo del lavoro. Si avvisa che l'Azienda del Nutrac-Etico, Esserre Pharma assume personale sanitario professionale da collocare presso le sedi del Lazio in provincia di Roma Nord, Roma Sud, Latina e Frosinone, Emilia Romagna, in provincia di Bologna, Toscana, in provincia di Firenze, Piemonte, in provincia di Torino, Umbria, in provincia di Perugia. ...Continua a leggere : Proseguiamo con altre notizie riguardanti il mondo del lavoro. Si avvisa che l'Azienda delassume personale sanitario professionale da collocare presso le sedi del Lazio in provincia di Roma Nord, Roma Sud, Latina e Frosinone, Emilia Romagna, in provincia di Bologna, Toscana, in provincia di Firenze, Piemonte, in provincia di Torino, Umbria, in provincia di Perugia. ...Continua a leggere