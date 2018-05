Populismo | l’arroganza di chi ritiene di sapere e non sa

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) Nel mondo rovesciato in cui ci tocca vivere, assistiamo a una schiera di persone che, non capendo le cose o facendo fatica a studiare, ostenta delle verità rivelate. Far notare che magari sarebbe il caso di approfondire è diventato stigma di intelligenza col nemico, presa di posizione contro l’establishment, che invece “ha sempre ragione” (a prescindere, diceva Totò). Ormai ogni dibattito pubblico si svolge così: da un lato i self-appointed competenti, che però dimostrano spesso una profonda incompetenza combinata con una dose fenomenale di arroganza, dall’altro i cretini, gli scemi, i barbari, gli sprovveduti, i ragazzini. Se ci ritroviamo con gente che pensa di potersi costruire la propria verità da sé un po’ su tutto, dalla storia all’immunologia, è perché le élite hanno perso gran parte della loro legittimazione. È perché si è scoperto, in altri termini, che le ...