Politica : Martusciello - piattaforme online come ‘one-stop-shop’ per campagne : Roma, 18 mag. (AdnKronos) – “Le piattaforme on line potrebbero diventare un one-stop-shop per le campagne politiche che hanno bisogno di raccogliere, profilare, segmentare e targetizzare gli elettori”. Ad affermarlo in una nota è il Commissario dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Antonio Martusciello, intervenuto oggi al convegno su presente e futuro dell’informazione elettorale, nell’ambito ...