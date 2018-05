Playoff e playout Serie B | ecco partite | date ed orari

Serie C - regular season al capolinea. Tutti i Playoff e playout : Se ne va in archivio una delle stagioni più tribolate degli ultimi anni di Serie C (che poi son complicate ogni anno, un po’ come il tormentone ‘l’Estate più calda degli ultimi xx anni’). Però, insomma, vedere fallire ben 4 squadre (quasi 5) nel corso della stagione non è proprio bello. Una addirittura (il Modena), incapace anche di scendere in campo, è stata radiata dal Girone B costringendo a rimaneggiare tutte le restanti giornate ...

Serie C : Playoff e playout - ecco tutte le gare in programma Video : Il campionato di Serie C, con le gare della 38a giornata, ha terminato la regular season che ha definito il quadro completo delle squadre che saranno impegnate nelle diverse fasi dei play off e play out. In sintesi, il torneo ha emesso, per ora, i verdetti relativi alle tre squadre promosse direttamente in Serie B, Livorno [Video], Padova e Lecce ed ha stabilito le formazioni che sono retrocesse in Serie D, Prato, Modena club fallito durante la ...

Serie B Old Wild West - i risultati della 30giornata - classifiche finali e programma Playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...

Serie B Old Wild West - i risultati della 30giornata - classifiche finali e programma Playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...

Serie B Old Wild West - i risultati della 30giornata - classifiche finali e programma Playoff-playout : Serie B OLD Wild West GIRONE A 30giornata Coelsanus Robur et Fides Varese-Witt-Acqua S. Bernardo Alba 81-70 Gessi Valsesia Borgosesia-Libertas Livorno 84-59 LTC S. Giorgio su Legnano-Use Basket ...