Playoff Basket | Daye trascina la Reyer in semifinale Franke firma il successo di Trento

Basket - Playoff Serie A 2018 : Venezia è in semifinale - Trento va sul 2-1 con Avellino : Dopo Milano e Brescia, anche la Reyer Venezia stacca il biglietto per le semifinali dei Playoff di Serie A dopo aver chiuso sul 3-0 la Serie contro la Vanoli Cremona. Continua invece il quarto di finale tra Trento ed Avellino, con la Dolomiti che va sul 2-1 dopo il successo di questo sera. Tutto facile per i campioni in carica di Venezia. La Reyer domina contro Cremona, imponendosi per 99-72 in casa della Vanoli, qualificandosi in questo modo ...

Risultati Playoff Serie A Basket – Venezia firma il tris - Trento sorpassa Avellino in gara-3 : Venezia supera Cremona e chiude la Serie con un netto successo in trasferta, Trento batte Avellino a domicilio e si porta sul 2-1 La postseason della Serie A di Basket entra nel vivo. Dopo i successi di Milano e Brescia che hanno chiuso sul 3-0 le rispettive Serie contro Cantù e Varese, tocca anche a Venezia staccare il pass per la semifinale. La formazione campione d’Italia, supera nettamente Cremona con il risultato di 72-99 portandosi sul ...

Diretta / Trento Avellino streaming video e tv : parla Buscaglia - orario (gara-3 quarti Playoff basket) : Diretta Trento Avellino info streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 17:49:00 GMT)

Basket - Playoff Nba Houston rialza la testa - batte Golden State ed è 1-1 : Houston - Houston rialza la voce. Dopo la brutta sconfitta di gara-1 i Rockets fanno capire a tutti chi ha dominato la Western Conference in questa stagione battendo i campioni in carica di Golden ...

Cremona Venezia/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (gara-3 quarti Playoff basket) : diretta Cremona Venezia info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:07:00 GMT)

Trento Avellino/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (gara-3 quarti Playoff basket) : diretta Trento Avellino info Streaming video e tv: orario e risultato live della partita, gara-3 dei quarti dei playoff di basket (oggi giovedì 17 maggio)(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 10:00:00 GMT)

Basket - Playoff Serie A 2018 : Milano e Brescia volano in semifinale! Cantù e Varese si arrendono in gara3 : I Playoff 2018 della Serie A di Basket hanno emesso i primi verdetti: la EA/ Armani Milano e la Germani Basket Brescia, infatti, nella serata odierna hanno conquistato l’accesso alle semifinali chiudendo sul 3-0 le rispettive Serie contro Red October Cantù e Openjobmetis Varese. Il derby tra Olimpia Milano e Cantù si è chiuso dopo tre sole partite: l’EA7 Armani Milano, infatti, si è imposta anche in trasferta al PalaDesio con il ...

Basket - Playoff serie A : missione compiuta per Milano e Brescia - la vittoria in Gara-3 regala il pass per le semifinali : Bastano tre gare all’Olimpia Milano e alla Germoni Brescia per accedere alle semifinali playoff, niente da fare per Cantù e Varese L’Olimpia Milano e la Germoni Brescia non si fanno sfuggire l’occasione di chiudere i conti e, vincendo Gara-3 dei quarti di finale dei playoff scudetto, staccano il pass per le semifinali. Tutto facile per gli uomini di Pianigiani, abili ad imporsi con il punteggio di 65-74 sul parquet di Cantù. ...

Risultati Playoff Basket A2/Diretta live score - quarti gara-2 : Casale Monferrato e Bologna si portano sul 2 a 0 : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Treviso domina su Ferrara, Trieste batte all'ultimo Montegranaro; mercoledì si giocano le altre due partite(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:20:00 GMT)

Risultati Playoff Basket A2/ Diretta live score - quarti gara-2 : Avanti Casale Monferrato e Bologna di poco : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Treviso domina su Ferrara, Trieste batte all'ultimo Montegranaro; mercoledì si giocano le altre due partite(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 21:24:00 GMT)

Risultati Playoff Basket A2/ Diretta live score - quarti gara-2 : tutto pronto a Casale e Bologna - si gioca! : Risultati playoff basket A2: Diretta live score di gara-2 dei quarti di finale. Treviso domina su Ferrara, Trieste batte all'ultimo Montegranaro; mercoledì si giocano le altre due partite(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:59:00 GMT)

Basket - Playoff Nba : LeBron non basta - Boston 2-0 in finale Est : Boston - Adesso per Cleveland sono guai seri. Boston vince anche gara-2 della finale della Eastern Conference e intravede la finale per il titolo con la serie , 2-0, che ora si sposta in Ohio. Al TD ...

Varese Brescia/ Streaming video e diretta Rai.tv : orario e risultato live (Playoff Basket A1 - quarti gara-3) : diretta Varese Brescia, info Streaming video e tv: orario e risultato live di gara-3 dei quarti di finale playoff. La Germani arriva al PalA2A con il primo match point a disposizione(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 11:03:00 GMT)

Cantù Olimpia Milano/ Streaming video e diretta tv : orario e risultato live (Playoff Basket A1 - quarti gara-3) : diretta Cantù Olimpia Milano, info Streaming video e tv: orario e risultato live. Gara-3 dei quarti playoff al PalaDesio, con la EA7 che avanti 2-0 nella serie ha il primo match point(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 10:30:00 GMT)