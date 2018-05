Pisa - un uomo lascia la bimba di un anno in auto e va al lavoro : la piccola è morta : Una bambina di un anno è morta dopo aver passato svariate ore rinchiusa in auto. Il padre ha dimenticato la piccola in macchina dopo aver parcheggiato vicino allo stabilimento dove lavora a San Piero a Grado, nel Pisano.