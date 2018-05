Pisa | padre lascia la figlia di un anno chiusa in auto e va al lavoro | la bimba è morta

Pisa : padre lascia figlia di 1 anno chiusa in auto - bimba trovata morta : La piccola morta mentre era chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora il genitore. Inutile l'intervento dei sanitari del 118.Continua a leggere

