Pisa | padre dimentica la figlia di un anno in auto per 8 ore | morta la bambina - Schede

Pisa - Muore bimba abbandonata in auto dal padre : Una bambina di poco meno di un anno è morta quest'oggi dopo essere stata dimenticata per ore in auto dal padre. La vettura era parcheggiata sin dal mattino a San Pietro a Grado, a pochi chilometri da Pisa, non lontano dallo stabilimento industriale dove il genitore lavora. La piccola era sul seggiolino montato sul sedile posteriore e quando i soccorritori l'hanno estratta dall'abitacolo era già deceduta, probabilmente per ipertermia, ...

Bimba di poco meno di un anno dimenticata in auto dal padre nel Pisano : morta : Una Bimba di poco meno di un anno di età è morta dopo che è stata lasciata in auto dal padre. È accaduto a San Piero a Grado, nel pisano. La scoperta è avvenuta intorno alle 16. Personale del 118 intervenuto, non ha potuto che constatarne il decesso. A confermare la notizia i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche polizia e vigili del fuoco.

Pisa - muore bimba di un anno dimenticata in auto dal padre : L’allarme è scattato alle 4 del pomeriggio, ma per la bimba non c’era niente da fare. Una piccola di un anno è morta dopo che il padre l’ha lasciata chiusa in auto nel parcheggio dello stabilimento dove lavora, nel Pisano. È successo vicino a una fabbrica di componenti auto vicino alla base militare dell’esercito statunitense di Camp Darby, fra Pisa e Livorno. Sono almeno sei i casi simili in Italia dal 2008. Lo scorso anno una ...

