Pisa - Muore bimba dimenticata nell' auto in sosta

Pisa - Muore bimba abbandonata in auto dal padre : Una bambina di poco meno di un anno è morta quest'oggi dopo essere stata dimenticata per ore in auto dal padre. La vettura era parcheggiata sin dal mattino a San Pietro a Grado, a pochi chilometri da Pisa, non lontano dallo stabilimento industriale dove il genitore lavora. La piccola era sul seggiolino montato sul sedile posteriore e quando i soccorritori l'hanno estratta dall'abitacolo era già deceduta, probabilmente per ipertermia, ...

Pisa - scontro tra Suv : finisce in un fossato e muore a 82 anni insieme ai suoi due cani : Il tragico incidente stradale a Bientina. A perdere la vita un uomo di 82 anni: era alla guida di una Nissan Navarra quando si è scontrato, per cause ancora in fase di accertamento, con un Range Rover. insieme a lui viaggiavano i suoi cani, trovati senza vita.Continua a leggere

Pisa - si sente male durante la partita di calcetto : muore 33enne : Un uomo di 33 anni è morto dopo aver accusato un malore al termine di una partita di calcetto con gli amici. È accaduto ieri sera ad Asciano Pisano, frazione di San Giuliano Terme , Pisa, . Il 33enne, ...

Malore sulla Torre pendente : turista giapponese muore a Pisa : Un turista giapponese di 60 anni è morto stamani mentre stava visitando la Torre pendente a Pisa. L'uomo si trovava al quarto anello quando ha accusato un Malore. Inutili anche i tentativi di ...

Malore sulla Torre di Pisa : muore turista di 63 anni. Stava salendo i gradini del monumento : L'uomo, 63 anni di nazionalità giapponese, è deceduto probabilmente per un Malore. All'arrivo sul posto il medico del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.Continua a leggere