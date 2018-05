PISA | DIMENTICA FIGLIA IN AUTO | MORTA BIMBA DI 7 MESI San Piero a Grado | sindaco

Bimba di 1 anno dimenticata in auto è morta nel PISAno : Un altro caso di bambini dimenticati in auto dai genitori si è verificato oggi in Toscana, regione in cui, fatalmente, sono avvenuti episodi analoghi negli ultimi anni tra Castelfranco di Sopra, Vada e Grosseto. Oggi è successo nel Pisano, nel parcheggio di uno stabilimento di componentistica auto vicino alla base militare dell'esercito statunitense di Camp Darby, non lontano da Livorno.Un uomo ha dimenticato la figlia di un anno in auto ed è ...

PISA - il psichiatra : “Conflitti e stress portano a dimenticare i bimbi in auto” : “Un padre che fa una cosa di questo genere, del tutto involontariamente, ha la mente sovra-affollata e sovra-stressata da una serie di pensieri che lui sottovaluta e che ignora. Un genitore sottoposto a una condizione di stress e preoccupazione, che ha pensieri forti e importanti, sicuramente conflittuali, viene portato a costruire una apparente normalità, andando in ufficio e chiudendo la portiera della macchina, che scotomizza il fatto ...

