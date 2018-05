Piazza Affari ha chiuso a -1 | 48% | lo spread vola a 164

Piazza Affari giù - spread schizza a 166 : 18.06 Piazza Affari giù, spread schizza a 166 Piazza Affari peggiora nel finale e chiude registrando il maggior calo tra le Borse europee mentre lo spread tra Btp e Bund vola a quota 166 punti, ai massimi da 7 mesi.Pesano ancora i timori legati alla formazione del governo. In 7 giorni Milano ha perso il 2,9%. A fine seduta il Ftse Mib cede l'1,48% a 23.449 punti. Sotto pressione i bancari, i più colpiti dalle vendite. Male soprattutto Ubi e ...

Piazza Affari - Ftse Mib -3% in una settimana sull’incognita governo. Spread a 166 : La chiusura del contratto di governo tra M5S e Lega pesa su Piazza Affari e mette le ali ai rendimenti dei BTp. Vendite sui bancari. Su Mps il mercato attende chiarimenti sulla strategia del nuovo esecutivo dopo le indicazioni contenute nel documento programmatico...

Piazza Affari frena i listini europei - sale lo spread : Seduta difficile per la Borsa di Milano che fa da freno nel panorama dei mercati europei. Gli investitori rimangono perplessi guardando alla situazione politica e al contratto di governo tra Lega e ...

Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ...

Piazza Affari frena i listini europei : Seduta difficile per la Borsa di Milano che fa da freno nel panorama dei mercati europei, i quali scambiano con performance molto contenute. Gli investitori italiani rimangono perplessi guardando alla ...

TIM in retromarcia a Piazza Affari : Teleborsa, - TIM procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione. La disputa tra il Fondo Elliott ...

Fiat Chrysler in retromarcia a Piazza Affari : Si muove in retromarcia FCA che a Piazza Affari scivola dello 0,46%, mentre trapelano alcune indiscrezioni sul prossimo piano industriale che sarà presentato a giugno. Secondo Bloomberg ci sarà un ...

Lo spread Btp-Bund torna sopra i 160 punti - Mps perde ancora a Piazza Affari : spread Btp vicino alla soglia dei 160 punti base. Il differenziale di rendimento sale a 159 punti base col tasso sul titolo a 10 anni del Tesoro al 2,22%, ai massimi da dieci mesi....

Lo spread Btp-Bund torna sopra i 150 punti - Mps perde ancora a Piazza Affari : Lo spread è subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base (151,5) dai 148 dell’apertura. Il tasso sul decennale del Tesoro è in rialzo al 2,13%....

TIM in retromarcia a Piazza Affari : TIM procede in rosso a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di telecomunicazioni mostra infatti una perdita dell'1,30%, scambiando a 0,758 euro per azione. La disputa tra il Fondo Elliott e Vivendi su ...

Mps - nuovo crollo dopo sospensioni Piazza Affari perde oltre l'1% : Le parole di Borghi sono state poi commentate duramente dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che le ha definite «gravi», sottolineando che hanno provocato «una crisi di fiducia». E' «un ...

Piazza Affari apre in calo. In Europa regna la cautela : Teleborsa, - Si apre in lieve ribasso la giornata di Piazza Affari , mentre l'Europa schiva le vendite con i principali listini che si posizionano sulla linea di parità. Gli investitori italiani ...

Mps - la Lega : «Cambiare la governance» E il titolo va a picco a Piazza Affari : -9% Padoan : «Grave - risparmi a rischio» : Piazza Affari fa segnare di nuovo la peggiore performance d’Europa. Mps in forte calo. Il differenziale Btp/Bund si estende fino a 158 punti, per poi ridiscendere a 150

Piazza Affari - il contratto M5S-Lega fa crollare Mps. Si allenta lo spread : Piazza Affari in altalena per tutta la seduta chiude a +0,3%. Londra chiude ai massimi storici (+0,7%). Mps ko affossata dalla possibilità che un Governo Lega-M5S «ridefinisca gli obiettivi» dell'istituto. L'interesse da parte dei fondi spinge il gruppo farmaceutico Recordati. Euro/dollaro viaggia a quota 1,18, il petrolio continua a correre...