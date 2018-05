Piatti | bicchieri e cannucce di plastica | la Ue li vuole vietare

Blastingnews

: L’Unione europea vuole vietare piatti e bicchieri di plastica - sole24ore : L’Unione europea vuole vietare piatti e bicchieri di plastica - SkyTG24 : L'Ue vuole mettere al bando piatti, posate e bicchieri di plastica - Corriere : La Ue vuole bandire piatti e bicchieri di plastica -

(Di venerdì 18 maggio 2018) Una nuova direttiva che verrà presentata dalla Commissione europea alla fine di questo mese di maggio 2018, promette di causare una vera rivoluzione a livello di singoli stati e nella vita quotidiana dei consumatori. Infatti, lo scopo della Direttiva è quello di ridurre, drasticamente, a livello continentale l'utilizzo e, quindi, il consumo dellain ogni sua forma: dagli imballaggi industriali fino, appunto, ai vari usa e getta. Vediamo cosa prevede nel dettaglio e quali prodotti, nello specifico, dovrebbero essere messi al bando. Le previsioni della nuova direttiva Sono diversi gli ambiti di applicazione della nuova direttiva che, lo ribadiamo, verrà presentata a maggio ma una prima bozza è stata già resa disponibile per la consultazione sul sito Euroactiv, come mette bene in evidenza un articolo del "Corriere.it". Come specifica il testo della Direttiva, quest'ultima si pone ...