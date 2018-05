Petrolio : in rialzo a Ny a 72 - 01 dollari : ANSA, - NEW YORK, 17 MAG - Il Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,74% a 72,01 dollari al barile.

Petrolio a 80 dollari al barile - è la prima volta dal 2014 : Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In...

Nuova fiammata del Petrolio. Brent torna sopra 80 dollari al barile : Teleborsa, - I timori per un calo delle esportazioni di petrolio dall'Iran mettono il turbo alle quotazioni dell'oro nero. Il West Texas Intermediate , WTI, sta guadagnando oltre 70 centesimi a 72,27 ...

Petrolio - il Brent sfonda quota 80 dollari : non succedeva dal 2014 : Petrolio in rialzo con il Brent che riaggancia quota 80 dollari al barile per la prima volta dal 2014. A Londra le quotazioni sono salite fino a 80,18 dollari per poi rallentare a 79,8 dollari. In ...

Petrolio : sale a 71 - 74 dollari : ANSA, - ROMA, 17 MAG - Quotazioni del Petrolio in aumento sul mercato after hour di New York dove i contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno guadagnano 25 centesimi a 71,74 dollari al barile; ...

Petrolio : a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari : New York, 16 mag. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude a New York in rialzo sopra i 71 dollari al barile. Il West Texas Intermediate (Wti) per giugno, infatti, ha chiuso a 71,49 dollari al barile, in rialzo di 18 cents (+0,3%) rispetto all’apertura. L'articolo Petrolio: a New York chiude in rialzo sopra i 71 dollari sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Petrolio : in calo a Ny a 71 - 03 dollari : ANSA, - NEW YORK, 16 MAG - Petrolio in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,39% a 71,03 dollari al barile.

Petrolio : in calo ma sopra 71 dollari dlr : ANSA, - ROMA, 16 MAG - Il Petrolio è in calo ma resta sopra i settanta dollari: a 71,12 dollari per il barile Wti e a 78,26 per il Brent. 16 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Petrolio : in rialzo a Ny a 71 - 60 dollari : ANSA, - NEW YORK, 15 MAG - Petrolio in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,93% a 71,60 dollari al barile. 15 maggio 2018 Diventa fan di Tiscali su Facebook

Se il Petrolio va a 100 dollari occhio ai prezzi e alla Bce : Agonizzanti attorno ai 30 dollari nel gennaio 2014, un paio d'anni dopo i prezzi del petrolio avevano riconquistato quota 100, a conferma che la storia del barile è fatta di discese ardite e di ...

Petrolio : in calo a 71 - 23 dollari : ANSA, - ROMA, 11 MAG - Quotazioni del Petrolio in calo dopo le fiammate dei giorni scorsi sull'onda delle tensioni politiche tra Usa e Iran. I contratti sul greggio Wti con scadenza a giugno cedono 12 ...

Il Petrolio corre verso gli 80 dollari : I prezzi del petrolio volano dopo l'annuncio da parte di Donald Trump che gli Usa si ritirano dall'accordo sul nucleare con l'Iran. Sul circuito elettronico i future a giugno sul Wti sono arrivati ...