Perché Dogman di Matteo Garrone meriterebbe la Palma d’oro

(Di venerdì 18 maggio 2018) Direttamente dalla sala Lumiere di Cannes, arriva nelle sale grazie a 01 Distribution, il nono lungometraggio diretto dae scritto insieme a Ugo Chiti e Massimo Gaudioso. Un lavoro classico e potente, che finisce dritto nella rosa dei potenziali vincitori della. Anticipato da un tappeto rosso che ha visto sfilare anche Nicoletta Braschi e Roberto Benigni, e concluso con una standing ovation di 10 minuti (ripetutasi all’ingresso del regista e del cast in sala stampa), il film apre con un primo piano sui denti di un cane feroce che viene placato e lavato dal mite protagonista. Una scena che racchiude l’essenza della storia che vedremo, quella di un uomo che deve sopravvivere in una periferia popolata da belve, che non sono, però, gli animali di cui si occupa per professione e a cui allude il titolo, ma i consimili che lo circondano. Marcello è un ...