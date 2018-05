' Per una corretta alimentazione' | premiate dieci scuole a Giffoni

Al Mondiale 1998 ci fu una manovra Per portare Francia e Brasile in finale : Al sorteggio del Mondiale 1998, ci fu una "manovra" per aumentare le possibilità di avere una finale tra Francia e Brasile. Lo ha rivelato l’ex presidente Uefa Michel Platini, nel corso di una intervista alla trasmissione radiofonica "France Bleu" a Radio France. Coupe du Monde 98 : la "petite magouille" de Platini pour que France et Brésil s'évitent jusqu'à la finale ...

Buffon e l’addio alla Juventus - Maldini : “ci accomuna l’amore Per il calcio - ma non saprei cosa consigliargli” : Paolo Maldini ha parlato dell’addio di Buffon alla Juventus, evitando di dargli un consiglio su quale strada intraprendere adesso “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta“. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di ...

Carenza di Vitamina D - come evitarla? I consigli degli esperti Per una corretta assunzione : “Paradossalmente in Italia c’è una delle più alte prevalenze in Europa di Carenza di Vitamina D: questo perché nel nostro Paese non c’è la cultura della prevenzione e, come invece avviene persino in Scandinavia, fin da bambini non si viene spinti a stare all’aria aperta e a esporsi al sole per una corretta produzione di questa sostanza. Tanto che oggi le raccomandazioni sono di ‘cercare i raggi’ per almeno 20 ...

Sparatoria in una scuola suPeriore in Texas : «Almeno 8 morti». Arrestato attentatore - è uno studente. Fermato un altro sospetto diretta : Ancora strage in una scuola negli Stati Uniti. Ci sarebbero tra gli 8 ei 10 morti nella Sparatoria avvenuta oggi a Santa Fe, a circa 50 km da Houston, in Texas. Due persone sono state fermate dalla...

Monza : partono 1.500 lettere Per i morosi delle case comunali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...

Maldini : “difficile consigliare Buffon - ci accomuna amore Per sport” : “E’ veramente difficile consigliarlo, perché nessuna storia è uguale all’altra. Ci accomuna una cosa, parlo di Totti, di Del Piero e di Buffon: l’amore per questo sport. Nasce da lì la difficoltà di dire basta”. Lo ha detto Paolo Maldini in merito al possibile addio al calcio di Gigi Buffon. “Per me non è stato così traumatico, perché è stata una cosa pensata a lungo -ha aggiunto la bandiera del Milan ai ...

Texas - sparatoria in una scuola suPeriore di Santa Fe : almeno otto morti : Ci sarebbero anche diversi feriti. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione proprio in caso di sparatoria. Preso il killer.

Sei ragioni Per cui Lethal Weapon è una serie suPer e 1 Per cui non lo sarà più : [di Lorenza Negri] Sugli schermi di Italia 1 in prima tv assoluta, la seconda stagione di Lethal Weapon è un perfetto esempio di buddy cop movie (film sulle coppie di poliziotti affiatati) in versione seriale. Adattamento per il piccolo schermo della popolare saga action Arma letale – una delle migliori del genere – portata al successo dall’esplosiva accoppiata Mel Gibson – Danny Glover, all’inizio aveva lasciato ...

Milano - morto dopo un trapianto al San Camillo : serve una nuova Perizia sul cuore : Milano L'esame degli esperti disposto dalla procura di Milano non è stato sufficiente. serve una perizia con la formula dell'incidente probatorio sul cuore prelevato al San Raffaele a un ...

Usa - sparatoria in una scuola durante esercitazione anti sparatorie - morte otto Persone : Roma - otto morti in una sparatoria in una scuola superiore a Santa Fe, Texas. L'istituto e' ora in lockdown. La polizia è accorsa sul posto e ha circondato la scuola, che si trova ad una cinquantina di km a sudest da Houston. Secondo alcuni notizie non confermate, ci sarebbe stato un conflitto a fuoco tra gli agenti e l'assalitore, che è stato poi arrestato. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo ...

Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a smartphone con durata della batteria oltre cento volte suPeriore a quella attuale : Ai giorni d'oggi la più grande limitazione dei nostri smartphone è la durata della batteria, accompagnata dal fastidio causato dal surriscaldamento del dispositivo in particolari condizioni di stress. Esistono diverse ricerche e prototipi che hanno cercato di combattere questi due difetti singolarmente, ma nessuno è riuscito a contrastarli in modo combinato, o almeno fino a ora! L'articolo Una nuova tecnologia potrebbe aprire la strada a ...

Texas - sparatoria in una scuola suPeriore di Santa Fe : almeno otto morti : Ci sarebbero anche diversi feriti. Gli spari sono cominciati cinque minuti dopo un'esercitazione proprio in caso di sparatoria. Preso il killer.

Diabete : da Sanofi una ‘social academy’ Per i pazienti e una nuova terapia : Come utilizzare al meglio i social media e la rete per raccontare il Diabete? Come essere efficaci e coerenti online quando si parla e si discute di questa patologia? A queste domande vuole dare risposta la Social Academy #5azioni di Sanofi Italia. Forte dell’eredità del progetto #5azioni, messo in campo tra il 2015 e il 2016 – che aveva fatto emergere l’importanza per le persone con Diabete del fare rete e creare comunità ...

Xiaomi pubblica una nuova Global Beta Per alcuni smartphone con nuovi bugfix : Xiaomi continua a rilasciare aggiornamenti per MIUI 9 Global Beta, anche se limitati ad alcuni smartphone, per correggere gli ultimi bug presenti. L'articolo Xiaomi pubblica una nuova Global Beta per alcuni smartphone con nuovi bugfix proviene da TuttoAndroid.