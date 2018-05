Per il ramadan l’Egitto aprirà il valico di Rafah | l’unico accesso alla Striscia di Gaza

Messaggio Per ramadan - cristiani e musulmani dalla competizione alla collaborazione : ... AsiaNews, - 'cristiani e musulmani: dalla competizione alla collaborazione' è il titolo del Messaggio che il Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso ha inviato ai musulmani del mondo in ...

Ramadan : che cos'è e Perché i musulmani devono osservarlo : Il Ramadan è il mese più sacro dei musulmani - che sono circa 1,6 miliardi in tutto il mondo - e il periodo dell'anno in cui si celebra è lo stesso in tutti i Paesi islamici. Dura 29-30 giorni: nel '...

Per 15 mila islamici bresciani Ramadan nel segno del dialogo : «Il Ramadan è un mese generoso, di condivisione universale, oltre che con Dio: non beviamo e non mangiamo e quindi ci sentiamo molto più vicini a tutte le persone del mondo che non possono mangiare»: Jamel Hemmadi, presidente del centro culturale islamico di via Corsica, definisce in questo modo il mese sacro dei fedeli di Allah, che inizia oggi e che nella nostra ...

Inizia il Ramadan - mese di digiuno e preghiera dei musulmani : tutte le cose da saPere : Inizia oggi il Ramadan, il mese sacro di preghiera e digiuno per i musulmani di tutto il mondo. Un miliardo di fedeli hanno Iniziato oggi ad astenersi dal cibo dall'alba fino al tramonto. digiuno che termina il 14 giugno, giorno di festa...

Isis - nuovi appelli Per compiere attentati durante il Ramadan : Con il termine Ribat ci si riferisce ad un avamposto di frontiera ai confini del mondo islamico. Una struttura fissa quindi, in grado di assolvere ad un duplice scopo di natura spirituale e militare. ...

Salah-mania - l'attaccante 'diventa' una Lampada Per il Ramadan - : Ma non è tutto: il mondo musulmano ha infatti pensato di trasformare Salah in una Lampada per il Ramadan, la manifestazione religiosa più importante che inizierà il 15 maggio e terminerà il 14 giugno.

