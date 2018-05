Pensioni | si ferma l?età di uscita | 67 anni fino al 2022

Pensioni : nel Documento di Economia e Finanza la conferma della Legge Fornero Video : Chi si attendeva sorprese dal nuovo DEF in merito alla Legge Fornero dovra' ricredersi. Il Documento di Economia e Finanza ha infatti sostanzialmente confermato l'impianto del nostro sistema Pensionistico pubblico ed in particolare gli interventi correttivi decisi in precedenza con la c.d. Riforma Amato e con la successiva Legge Fornero. Il Documento conferma attraverso il PNR Piano Nazionale di Riforma le stime sulle misure approvate in ...