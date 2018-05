Pensioni | novità al 17 maggio su Opzione Donna | 57 anni e quota100

(Di venerdì 18 maggio 2018) Le ultime novita' sulleaggiornate ad oggi 17riguardanoe la possibilita' di andare in pensione a 57, oltre alla cosiddetta quota 100. L'assist è offerto dalla bozza di contratto definitiva per il nuovo governo a guida M5S e Lega Nord, dove compaiono le due misure sopra indicate all'interno del capitolo relativo al superamento della legge Fornero o - come viene indicato nel documento - abolizione degli squilibri del sistema previdenziale introdotti dalla riforma delle. Presente anche la quota 41, il sistema attraverso cui verra' reso disponibile il pensionamento ai lavoratori precoci VIDEO con 41di contributi.PensioneNel contratto di governo M5S e Lega Nord occupa una posizione di rilievo la proroga di. Non viene specificata una data precisa, verosimilmente però dobbiamo attenderci una proroga fino al ...

Pensioni : stop alla legge Fornero nel contratto giallo-verde - ultime novità Video : Prevede anche la riforma Pensioni, come ampiamente annunciato, il cosiddetto contratto di governo redatto da tecnici della Lega e del Movimento 5 stelle e adesso al vaglio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la “bollinatura” finale prima di sottoporre il documento al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha gia' fatto sapere di leggere solo testi definitivi e non bozze di programma [Video]. Ancora, tuttavia, resta il mistero sul nome del ... : Prevede anche la riforma, come ampiamente annunciato, il cosiddettodi governo redatto da tecnici della Lega e del Movimento 5 stelle e adesso al vaglio di Matteo Salvini e Luigi Di Maio per la “bollinatura” finale prima di sottoporre il documento al Capo dello Stato. Sergio Mattarella ha gia' fatto sapere dire solo testi definitivi e non bozze di programma []. Ancora, tuttavia, resta il mistero sul nome del ...

Riforma Pensioni 2018 - Fornero possibilista alle modifiche : le novità Video : Continua il dibattito sulla Riforma delle pensioni. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa Fornero, che spiega come l’abolizione della Riforma che porta il suo nome [Video] sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti ... : Continua il dibattito sulladelle. Sull’argomento, intervistata nei giorni scorsi da Repubblica, è tornata a parlare anche Elsa, che spiega come l’abolizione dellache porta il suo nome [] sara' certamente improbabile, ma qualche modifica sulla flessibilita' in uscita potrebbe anche realizzarsi nel tempo. Vediamo le sue parole, che confermano comunque come l’ex ministro del lavoro ai tempi del Governo Monti ...

