Pensione anticipata | ultime notizie oggi 18 5 su quota 100 e opzione donna 2019

(Di venerdì 18 maggio 2018) Importanti novita' arrivano in tema di riforma dellacon uscita al raggiungimento della100 e della41 dei lavoratori precoci e della proroga dell'dalla bozza di contratto firmato dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega in caso di guida del prossimo Governo. I due partiti, secondo quanto riporta il portale di Repubblica, sarebbero pronti a mettere a disposizione fino a 5 miliardi di euro annui per le uscite dei lavoratori con la100 a partire dal biennioe 2020. Per le donne, invece, si andrebbe a riproporre l'uscitacon, lo strumento che non è stato confermato dalla legge di Bilancio 2018 con profonda delusione delle lavoratrici che ne attendevano la proroga. Con queste due misure, i due partiti puntano all'aggiramento dei vincoli della riforma delle pensioni di Elsa Fornero VIDEO. Novita', ...

Pensione DI VECCHIAIA/ Con l'isoPensione della Legge Fornero anticipata fino a 7 anni : Ape volontario, PENSIONE anticipata di VECCHIAIA: con l'isoPENSIONE della Legge Fornero anticipata fino a 7 anni. Cosa succede in caso di invalidità superiorie all'80%(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:32:00 GMT) : Ape volontario,di: con l'isoa 7. Cosa succede in caso di invalidità superiorie all'80%(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 09:32:00 GMT)

