Pedofilia | si dimettono tutti i vescovi del Cile Caso Barros | Papa decida per

Pedofilia - si dimettono tutti i vescovi cileni : “Chiediamo perdono - abbiamo commesso gravi errori ed omissioni” : Dimissioni in blocco per i vescovi cileni. Dopo lo scandalo della Pedofilia che ha travolto l’episcopato del Paese latinoamericano e i tre giorni di incontri con Papa Francesco in Vaticano, tutti i vescovi cileni hanno rimesso i loro mandati nelle mani di Bergoglio. Una decisione a dir poco clamorosa e che non ha precedenti nella storia recente della Chiesa cattolica perché mai prima d’ora l’episcopato di un intero paese era stato azzerato di ...