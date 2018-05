Pedofilia | si dimettono tutti i vescovi cileni | “Chiediamo perdono | abbiamo commesso

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 18 maggio 2018) Dimissioni in blocco per i. Dopo lo scandalo dellache ha travolto l’episcopato del Paese latinoamericano e i tre giorni di incontri con Papa Francesco in Vaticano,hanno rimesso i loro mandati nelle mani di Bergoglio. Una decisione a dir poco clamorosa e che non ha precedenti nella storia recente della Chiesa cattolica perché mai prima d’ora l’episcopato di un intero paese era stato azzerato di colpo. “Vogliamo comunicare – hanno affermato i presuli– chenoipresenti a Roma, per iscritto,rimesso i nostri incarichi nelle mani del Santo Padre, affinché decida lui liberamente per ciascuno”. “Ci mettiamo in cammino, – proseguono i presuli – sapendo che questi giorni di dialogo onesto hanno rappresentato una pietra miliare di un profondo processo di cambiamento guidato da Papa Francesco. ...