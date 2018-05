Pedofilia - Papa annuncia ai vescovi cileni rimozioni e non solo : Città del Vaticano, 18 mag. , askanews, - Il problema degli abusi sessuali sui minori e dell'insabbiamento delle denunce non si risolve "solo con la rimozione di persone, che pure bisogna fare", ma "...

Pedofilia - Papa a vescovi Cile chiederà conto degli 'occultamenti' : Roma, 12 mag. , askanews, Papa Francesco incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio nell'auletta dell'Aula Paolo VI: incontri a porte chiuse che nei quali il Papa esporrà le sue conclusioni ...

Pedofilia Cile : Papa - reati insabbiati : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 12 MAG - Il Papa incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio: "Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, ...

Pedofilia in Cile - Papa chiederà conto ai vescovi dei reati occultati - : Dal 15 al 17 maggio il Santo Padre incontrerà a Roma i vescovi del paese sudamericano: "È fondamentale ristabilire la fiducia nella Chiesa. Mai più abusi" spiega il Vaticano in una nota

Papa a vescovi Cile : luce su Pedofilia : 14.05 Il Papa incontrerà i vescovi del Cile dal 15 al 17 maggio per fare piena luce sui casi di abusi sessuali del clero. "Il Santo Padre, richiamato dalle circostanze e dalle sfide straordinarie poste dagli abusi di potere, sessuali e di coscienza che si sono verificati in Cile negli ultimi decenni, ritiene necessario esaminare approfonditamente le cause e le conseguenze, così come i meccanismi che hanno portato in alcuni casi ...

Vittime Pedofilia - Papa ha chiesto scusa : ANSA, - ROMA, 2 MAG - "Il Papa ci ha chiesto perdono, a nome suo e di tutta la Chiesa. Apprezziamo questo gesto": lo dicono Juan Carlos Cruz, James Hamilton Sanchez e José Andres Murillo Urrutia, le ...

Vittima Pedofilia - contento incontro Papa : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 29 APR - Un incontro "sincero, accogliente ed enormemente costruttivo": così James Hamilton, una delle vittime della pedofilia del clero in Cile, ha definito il suo ...

Bergoglio incontra le vittime della Pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Pedofilia - la svolta di Papa Francesco : a Roma vescovi e vittime degli abusi : L'atto di accusa di 64 testimoni ascoltati dal suo inviato speciale tra Santiago del Cile e New York sono contenute in 2300 pagine che Papa Francesco invita i vescovi cileni ad accogliere "con il cuore e...

Pedofilia - il papa ai vescovi del Cile : "Provo dolore e vergogna" : Francesco li convoca a Roma per discutere del caso Osorno. "Fin da ora chiedo perdono a tutti coloro che ho offeso e spero di poterlo fare di persona"

Papa - dolore per casi Pedofilia in Cile : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 11 APR - Le testimonianze raccolte in Cile, sui casi di pedofilia da parte del clero, mostrano "molte vite crocifisse e confesso che questo mi causa dolore e vergogna". Lo ...

Pedofilia - Papa convoca vescovi cileni a Roma : vergogna e dolore : Città del Vaticano, 11 apr. , askanews, Il Papa esprime 'dolore e vergogna' per 'i gravi abusi di coscienza e di potere e, in particolare, gli abusi sessuali' su minori da parte di sacerdoti, in una ...