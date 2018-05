Pecore e mucche per l’erba | Roma fra Mumbai e il Connemara

Palumbo : seduta urgente assemblea Capitolina dopo proposta mucche e Pecore : Palumbo : proposta Raggi e Montanari desta preoccupazione Roma – Di seguito la nota rilasciata da Marco Palumbo , consigliere del PD capitolino. “Se la situazione dei parchi cittadini non avesse raggiunto il livello di impraticabilità e degrado che tutti conosciamo, la proposta di impiegare dopo le pecore anche le mucche per arginare la ricrescita dell’erba nelle ville storiche o nei giardini d’infanzia, farebbe sorridere. ...

Non solo Pecore tosaerba. Se l'erba è alta - il Campidoglio vuole metterci le mucche : Non solo le pecore, ma anche le mucche potrebbero costituire la soluzione per tagliare l'erba nei parchi romani. Lo ha annunciato l'assessore all'Ambiente del Comune di Roma, Pinuccia Montanari, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio della Cei."L'idea di utilizzare le pecore per tagliare l'erba - ha ricordato la Montanari - la stiamo già sperimentando nel parco della Caffarella. Un'attività che funziona molto bene e ...